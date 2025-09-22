leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen aérea de los picachos rojizos de Las Médulas en medio de la destrucción causada por el fuego. Greenpeace

El Consejo reanuda las visitas guiadas a Las Médulas con un nuevo itinerario

Con el objetivo de garantizar la seguridad, se ha diseñado un nuevo recorrido que permite disfrutar del enclave sin riesgos.

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:20

El Consejo Comarcal del Bierzo ha reanudado este lunes, 22 de septiembre, las visitas guiadas a Las Médulas, tras el grave incendio que afectó al paraje el pasado mes de agosto. Con el objetivo de garantizar la seguridad, se ha diseñado un nuevo itinerario que permite disfrutar del enclave sin riesgos.

Los recorridos parten desde el Centro de Recepción de Visitantes de Las Médulas, ubicado en el pueblo de Médulas y gestionado por el Consejo Comarcal. El centro está abierto al público de 9:45 a 16:30 horas.

Los horarios de las visitas guiadas son a las 10:00, 12:00 y 13:00 horas. Para que la visita se lleve a cabo, se requiere un grupo mínimo de seis personas.

Es imprescindible reservar con antelación a través del correo electrónico medulas@ccbierzo.com o llamando a los teléfonos 987 42 07 08 o 619 25 83 55. El Consejo Comarcal recuerda que los horarios y las visitas pueden estar sujetos a cambios o anulaciones por causas de fuerza mayor.

