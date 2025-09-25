El Consejo pide a la Junta gestionar el Plan Montel en El Bierzo El nuevo reparto de fondos de este plan tendrá en cuenta la superficie quemada en la comarca

Los representantes del Consejo Comarcal del Bierzo y de la Junta, en el encuentro.

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:36 Comenta Compartir

El Consejo Comarcal del Bierzo pidió este jueves, 25 de septiembre, a la Junta de Castilla y León que le permita gestionar el Plan Montel en los 38 municipios de la comarca a fin de garantizar una buena reforestación del territorio arrasado por los incendios y una buena prevención, además de evitar la dispersión de esfuerzos.

Así lo solicitaron el presidente comarcal, Olegario Ramón, y el técnico responsable de Medio Natural del Consejo Comarcal, Óscar Francés, en una reunión mantenida en Valladolid con el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios Costa, y con el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco Martínez.

Actualmente el Consejo Comarcal gestiona el Plan Montel en 26 municipios de la comarca, mientras que la Diputación de León se encarga de 12, por lo que Ramón cree que sería más eficaz que la institución comarcal se hiciera cargo de todos, algo que Barrios ve, en principio, «favorable», por lo que se valorará.

Por otro lado el presidente comarcal se muestra satisfecho después de que en la reunión se haya confirmado que el nuevo reparto de fondos del plan tendrá en cuenta la superficie total quemada este verano, lo que permitirá al Consejo Comarcal recibir una mayor cuantía económica, «lo que se traducirá en una mejora de las labores de prevención y restauración», considera Ramón.

Otras de las mejoras planteadas es la posibilidad de obtener una mayor flexibilidad en la contratación de los peones. La distribución de los turnos podrá ser discrecional, lo que permitirá que no todos los peones trabajen al mismo tiempo. Esta medida garantizará que los equipos estén operativos durante los periodos de mayor riesgo o necesidad a lo largo del año.

Por todo ello Ramón valora positivamente este encuentro, así como la «receptividad» de los representantes de la Junta de Castilla y León, destacando la importancia de esta colaboración para optimizar el uso de los recursos del Plan Montel en beneficio de la comarca.

El Plan Montel de la Junta de Castilla y León es un programa de empleo forestal y medioambiental que busca la inserción laboral de personas desempleadas a la vez que se protege el entorno rural de la comunidad.