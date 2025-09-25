leonoticias - Noticias de León y provincia

Audiencia Provincial de León. LN

Piden cinco años de cárcel por estafar 31.000 euros en una compraventa de vehículos en Ponferrada

El acusado, con antecedentes penales por estafa y apropiación indebida, recibió el pago de dos coches que luego no entregó

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:49

La Fiscalía de Área de Ponferrada solicita una pena de cinco años de prisión y once meses de multa con una cuota diaria de seis euros por estafar 31.000 euros a la empresa berciana Leomotor S.L. en una operación de compraventa de vehículos.

El acusado, que cuenta con antecentes penales por estafa y apropiacion indebida, «con ánimo de obtener un ilícito beneficio», según se recoge en el escrito de calificaciones, el día 31 de enero del 2022, actuando como representante de la mercantil MM Cars 1981 S.L., concertó la compraventa de dos vehículos que estaban anunciados en internet, un Nissan Juke y un Volkswagen Troc, con la mercantil Leomotor­­ por importe de 11.500 y 19.500 euros respectivamente, formalizándose el contrato el 9 de febrero del 2022.

Según el Ministerio Fiscal, que solicita la apertura de juicio oral a celebrar en la Audiencia Provincial, la empresa Leomotor realizó el pago de los vehículos a través de dos transferencias bancarias el día 1 de febrero del 2022, sin embargo el acusado no remitió los vehículos ni llegó a realizar trámite alguno para la puesta a disposición y cambio de titularidad de los mismos, por cuanto «todo era una trama orquestada por el mismo para obtener solvencia patrimonial».

El acusado, ante los constantes requerimientos de la mercantil perjudicada, y con el fin de ganar tiempo, simuló acceder a resolver el contrato y restituir el dinero, entregándoles a los perjudicados un justificante de transferencia del dinero recibido en pago de los coches pero que en realidad nunca había sido ordenada por el acusado.

Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa en el que concurre la agravante de reincidencia por lo que propone imponer al acusado la pena de cinco años de prisión y una multa de seis euros diarios durante once meses. Además, pide para el acusado que indemnice a Leomotor S.L. con 31.000 euros, con el interés legal correspondiente, y declara la responsabilidad civil subsidiaria de la mercantil MM Cars1981 S.L.

