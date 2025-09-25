leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de los montes arrasados por el incendio en La Tebaida. César Sánchez

Ponferrada celebra la aprobación del Plan de Montes con una superficie de 11.680 hectáreas

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Fernández, aplaude la finalización de un proceso que se inició en 2017

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:21

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado la Resolución del 2 de septiembre de 2025 de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, por la que se aprueba el Plan Dasocrático del Grupo de Montes 64 'Grupo de Montes de Ponferrada', del que es titular el Ayuntamiento de Ponferrada.

Este plan afecta a una superficie total de 11.680,5 hectáreas de monte, repartidas en los montes de Utilidad Pública números 295, 296, 297, 298, 299 y 394, así como en los de Libre Disposición números 251, 312, 322, 353 y 521, todos ellos ubicados en el término municipal de Ponferrada.

El documento aprobado bajo la dirección del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, establece las bases de gestión para este importante patrimonio forestal. Entre los objetivos recogidos destacan: la persistencia, conservación y mejora de las masas forestales; el aprovechamiento continuado de los recursos y el máximo rendimiento de utilidades, siempre dentro del respeto medioambiental.

Más noticias

Somacyl y Forestalia estudian contratar a los trabajadores de Acciona para mantener la planta

Somacyl y Forestalia estudian contratar a los trabajadores de Acciona para mantener la planta

El Gobierno abonará antes de final de año las ayudas a agricultores y ganaderos afectados por los incendios

El Gobierno abonará antes de final de año las ayudas a agricultores y ganaderos afectados por los incendios

Herida una motorista en una colisión en la carretera del pantano en Ponferrada

Herida una motorista en una colisión en la carretera del pantano en Ponferrada

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Fernández, destaca la finalización de un trámite iniciado en 2017, el trabajo de los técnicos municipales del Área de Medio Ambiente y de este equipo de gobierno, que ya envió el año pasado las últimas alegaciones de las Juntas Vecinales. «Estamos ante un mecanismo esencial para proteger, conservar y aprovechar el gran patrimonio natural que representan los montes de nuestro municipio. Se establecen así los trabajos que se pueden realizar, se elimina parte de la burocracia y se agilizan trámites para poder actuar en nuestros montes de utilidad pública».

El Plan, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, refuerza la planificación para localidades como Ponferrada, Santo Tomás de las Ollas, Montes de Valdueza, San Cristóbal de Valdueza, San Clemente de Valdueza,Valdefrancos, Bouzas y Peñalba de Santiago.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado
  2. 2 Baja a nivel 1 el incendio a pocos minutos de León ubicado en San Feliz
  3. 3 ¿Qué debo hacer tras anular el TSJ la tasa de la basuras de León?
  4. 4 Un joven hostelero leonés, a la tarima del culturismo: «Ser un musculitos de fachada no vale nada»
  5. 5 El Ayuntamiento de León devolverá «de oficio» los recibos de la tasa de basura tumbada por el TSJ
  6. 6 Las noticias imprescindibles del miércoles 24 de septiembre en León
  7. 7 Una localidad leonesa alquila el bar de su Casa de Cultura por 600 euros al mes
  8. 8 Vecinos del Paseo de Salamanca alzan la voz ante las instalaciones con «okupas y ratas»: «Ayuntamiento inútiles»
  9. 9 Localizan a varios vendimiadores sin permiso de trabajo en el sur de la provincia
  10. 10 El desesperado grito de un pueblo de León por el mal estado de sus carreteras: «Es una injusticia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Ponferrada celebra la aprobación del Plan de Montes con una superficie de 11.680 hectáreas

Ponferrada celebra la aprobación del Plan de Montes con una superficie de 11.680 hectáreas