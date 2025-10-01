leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la reunión del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo (2I) con el consejero de Medio Ambiente (2D).

El Consejo pide a la Junta ampliar los contratos de las brigadas forestales y más medios

El presidente comarcal se reúne con el consejero de Medio Ambiente al que trasladó sus inquietudes tras los incendios de este verano

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:24

El Consejo Comarcal del Bierzo reclama a la Junta de Castilla y León que se amplíen los contratos de las brigadas forestales y haya más medios para luchar cintra los incendios.

Son las peticiones que el presidente comarcal, Olegario Ramón, transmitió hoy al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, con quien mantuvo una reunión de trabajo en el Centro para la Defensa contra el Fuego en León.

Al encuentro acudieron también el consejero comarcal de Medio Ambiente, Ricardo Fernández, y el responsable del área en el Consejo, Óscar Francés.

Las demandas del Consejo Comarcal son la ampliación de los contratos para que las cinco brigadas del Consejo puedan operar durante todo año; la dotación de un vehículo autobomba para uso directo por parte de las brigadas comarcales; la recuperación de la brigada con base en Vega de Espinareda y la actualización del Decreto 55/2005, que delega en la Comarca del Bierzo las funciones de contratación y la dirección técnica de los proyectos financiados por la Administración Regional en las líneas de repoblación forestal, tratamientos silvícolas, prevención de incendios forestales y adecuaciones recreativas.

Gran inversión

Según Ramón, el consejero transmitió la intención de la Junta de realizar una gran inversión tanto en prevención como en extinción de incendios, cuyos esfuerzos se centrarán en los mecanismos de actuación rápida frente a los incendios incipientes y trabajo de prevención más prolongados.

Además el consejero ofreció el asesoramiento de la Junta para el proceso de conversión de los peones forestales del Consejo Comarcal en bomberos forestales.

