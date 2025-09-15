El Consejo lamenta su exclusión de la reunión sobre incendios de la Junta Lo considera un «desprecio al papel fundamental» que desempeña en la lucha contra el fuego y a «la relevancia de sus esfuerzos en la gestión forestal»

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:29 Comenta Compartir

El presidente del Consejo del Bierzo, Olegario Ramón, lamenta la decisión de la Junta de Castilla y León de no incluir a la institución en la reunión que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, mantuvo recientemente con los presidentes de las nueve diputaciones provinciales para abordar la prevención y extinción de incendios forestales.

La institución comarcal, con competencias delegadas en la materia, consideró esta exclusión un «desprecio al papel fundamental» que el Consejo Comarcal del Bierzo desempeña en la lucha contra el fuego y a «la relevancia de sus esfuerzos en la gestión forestal».

Para Ramón, «resulta incomprensible y decepcionante que se obvie la existencia de una institución como el Consejo Comarcal, que desde hace años asume responsabilidades directas en la materia». «Nuestra exclusión demuestra un desconocimiento preocupante de la realidad competencial y operativa del Bierzo», añadió.

En este sentido, el presidente recordó que el Decreto 55/2005, de 14 de julio, delega «de manera explícita» en el Consejo Comarcal del Bierzo las funciones de contratación y la dirección técnica de los proyectos de repoblación forestal, tratamientos selvícolas, prevención de incendios y adecuaciones recreativas. Además, no solo gestiona estos proyectos, sino que también contrata a personal propio para las labores de prevención, vigilancia y extinción de incendios.

Asimismo, dispone de una brigada permanente dedicada a trabajos selvícolas preventivos, un recurso «vital» para reducir el riesgo de fuegos devastadores como los ocurridos este verano en nuestra comarca y «que debería estar operativo todo el año».

«Las propuestas debatidas en la reunión de la Junta, como la adquisición de maquinaria pesada o las ayudas para estudios técnicos, son medidas en las que el Consejo Comarcal debería ser partícipe», apuntó Olegario Ramón, al tiempo que hizo un llamamiento a Mañueco para que reconozca el estatus del Bierzo y garantice su participación en futuras iniciativas de planificación y apoyo en materia de incendios.

Temas

Consejo Comarcal de El Bierzo