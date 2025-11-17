El Consejo Comarcal reparte 577.000 euros a 50 juntas vecinales del Bierzo Las actuaciones incluyen urbanizaciones, reformas de edificios públicos, mejoras en áreas recreativas y obras de infraestructura básica

Imagen de archivo del edificio en el que se ubica la sede del Consejo Comarcal del Bierzo.

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:05 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno del Consejo Comarcal del Bierzo aprobó hoy, por unanimidad, la adjudicación de las subvenciones correspondientes al primer lote del Plan de Juntas Vecinales 2024-2025 con la concesión de 577.588 euros.

Este dinero se destinará a 50 juntas vecinales de 25 municipios de la comarca, con una inversión total para los proyectos presentados que asciende a 633.727 euros. Gracias a estas ayudas se podrán financiar una amplia variedad de actuaciones dirigidas a mejorar las infraestructuras y la calidad de vida en los pueblos, según informa la agencia Ical.

Algunos de los proyectos aprobados son la urbanización y pavimentación de calles y caminos Santalavilla y Yebra, en el municipio de Benuza, o La Ribera de Folgoso; la reforma y acondicionamiento de edificios de uso público, como las antiguas escuelas de La Chana, en Borrenes, o la Casa Concejo de Villaverde de la Abadía, en Carracedelo; la creación y mejora de áreas recreativas y parques infantiles en Corullón, San Andrés de Montejos, en Ponferrada, y Villar de Acero, en Villafranca del Bierzo.

Además de obras de infraestructura básica como muros de contención, sistemas de drenaje, alumbrado público y arreglo de fuentes y lavaderos. El plazo máximo para ejecutar las obras es hasta el 3 julio de 2026 y deberán estar justificadas el 17 de ese mes.