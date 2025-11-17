leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del edificio en el que se ubica la sede del Consejo Comarcal del Bierzo.

El Consejo Comarcal reparte 577.000 euros a 50 juntas vecinales del Bierzo

Las actuaciones incluyen urbanizaciones, reformas de edificios públicos, mejoras en áreas recreativas y obras de infraestructura básica

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:05

Comenta

La Junta de Gobierno del Consejo Comarcal del Bierzo aprobó hoy, por unanimidad, la adjudicación de las subvenciones correspondientes al primer lote del Plan de Juntas Vecinales 2024-2025 con la concesión de 577.588 euros.

Este dinero se destinará a 50 juntas vecinales de 25 municipios de la comarca, con una inversión total para los proyectos presentados que asciende a 633.727 euros. Gracias a estas ayudas se podrán financiar una amplia variedad de actuaciones dirigidas a mejorar las infraestructuras y la calidad de vida en los pueblos, según informa la agencia Ical.

Otras noticias

Investigado tras hallar en su vehículo 500 gramos de marihuana en Toral de los Vados

Investigado tras hallar en su vehículo 500 gramos de marihuana en Toral de los Vados

El barrio de Ponferrada que reivindica «su sitio» y más seguridad vial

El barrio de Ponferrada que reivindica «su sitio» y más seguridad vial

Carlos Fernández Vecín, el «chico fabuloso» que perdió la vida en Asturias

Carlos Fernández Vecín, el «chico fabuloso» que perdió la vida en Asturias

Algunos de los proyectos aprobados son la urbanización y pavimentación de calles y caminos Santalavilla y Yebra, en el municipio de Benuza, o La Ribera de Folgoso; la reforma y acondicionamiento de edificios de uso público, como las antiguas escuelas de La Chana, en Borrenes, o la Casa Concejo de Villaverde de la Abadía, en Carracedelo; la creación y mejora de áreas recreativas y parques infantiles en Corullón, San Andrés de Montejos, en Ponferrada, y Villar de Acero, en Villafranca del Bierzo.

Además de obras de infraestructura básica como muros de contención, sistemas de drenaje, alumbrado público y arreglo de fuentes y lavaderos. El plazo máximo para ejecutar las obras es hasta el 3 julio de 2026 y deberán estar justificadas el 17 de ese mes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El negocio leonés que vistió a generaciones cierra tras 40 años: «Nos toca descansar a nosotros»
  2. 2 Fallece el piloto berciano Carlos Fernández al despeñarse en Asturias
  3. 3 El pueblo de León de 34 habitantes que tiene «uno de los hayedos más espectaculares» de España
  4. 4 Un coche destrozado tras una colisión en El Ejido
  5. 5 Un nuevo accidente «grave» revive la desesperación de los vecinos de Santovenia y Chozas: «Estamos hartos»
  6. 6 Las lluvias destrozan la recién asfaltada carretera entre Villamanín y Aralla
  7. 7 El río Esla se tiñe de negro al arrastrar la lluvia la ceniza del incendio de Barniedo
  8. 8 Herida una mujer de 60 años tras una colisión entre dos turismos en León
  9. 9 Otro pueblo de León, en pie de guerra: «Las vacas se escapan y el Seprona no viene ni una puñetera vez»
  10. 10 «Me crie jugando entre carbón en Laciana y ahora reparto picadillo en Bélgica por Whatsapp»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias El Consejo Comarcal reparte 577.000 euros a 50 juntas vecinales del Bierzo

El Consejo Comarcal reparte 577.000 euros a 50 juntas vecinales del Bierzo