El secretario comarcal del sindicato CCOO, Roberto Echegaray. César Sánchez

CCOO reclama un plan de empleo público y una política industrial «seria» para el Bierzo

El sindicato invita a aprovechar la bajada del paro para impulsar nuevas políticas de empleo

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:27

CCOO reclama un plan de empleo público y una política «seria» para reindustrializar el Bierzo aprovechando las últimas cifras del paro, donde se refleja un descenso en el número de desempledos.

El secretario comarcal del sindicato, Roberto Echegaray, lamentó que el empleo se recupere de forma «desigual». «La Junta de Castilla y León mantiene a la comarca abandonada, sin la reindustrialización esperada, debilitando la sanidad pública y sin afrontar el desastre económico y social que provocan los incendios por la falta de prevención», denunció Echegaray, quien aseguró «ha llegado el momento de elaborar, junto con los agentes sociales, un plan de empleo público urgente que no se limite a ayudas puntuales, sino que apueste de verdad por la recuperación de nuestras zonas rurales e industriales».

También exigió al Gobierno autonómico que se cubran todas las plazas de la Consejería de Medio Ambiente y que asuma sus competencias aportando futuro a las zonas rurales.

«Son numerosos los pequeños municipios que deben recuperar la actividad de trabajos forestales durante todo el año. Con la cobertura de estas plazas se conseguirían dos objetivos: por un lado asentar población en las zonas rurales y, por otro, transformar la política de prevención y extinción de incendios de la Junta de Castilla y León, al disponer de personal que realice labores de prevención durante los 12 meses del año, una de las reivindicaciones históricas de CCOO», apostilló.

