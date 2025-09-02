Detenido por apuñalar a un joven de 24 años en Ponferrada Los hechos tuvieron lugar el sábado y el hombre arrestado, que siempre mostró una actitud violenta, fue puesto en libertad horas después con una orden de alejamiento

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada, en colaboración con la Policía Municipal de la capital berciana, detuvieron este sábado a un varón como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca, tras una reyerta ocurrida a las puertas de un bar en la calle Mateo Garza.

En esta reyerta resultó herido un joven de 24 años, tal y como informaba este lunes ElBierzoNoticias. La intervención se inició alrededor de las 21:30 horas, cuando las salas operativas de ambos cuerpos recibieron varias llamadas alertando de una pelea en las inmediaciones de un establecimiento hostelero, en la que una persona había resultado herida por arma blanca.

A la llegada de las patrullas, testigos y empleados del local informaron de que una discusión entre dos individuos había derivado en una agresión. Uno de ellos, tras golpear con puñetazos a la víctima y romperle las gafas, continuó con el ataque utilizando una navaja, provocándole heridas sangrantes antes de abandonar el lugar.

Detención y toma de declaraciones

Minutos más tarde, los agentes fueron enviados al centro de salud Ponferrada II, en la calle Río Tuerto, donde había acudido la víctima para recibir asistencia médica. En el mismo lugar se encontraba también el presunto agresor, en actitud muy alterada y amenazando a otras personas. Presentaba manchas de sangre en la mano y el brazo derecho. Los testigos lo identificaron de inmediato como autor de la agresión, por lo que fue detenido.

Los agentes rastrearon la zona de la pelea y el centro de salud en busca de localizar el arma utilizada en la agresión, además de tomar declaración a todos los implicados.

Durante su traslado a dependencias policiales, el detenido mostró una actitud violenta llegando a causar daños en el vehículo policial. Una vez finalizadas las diligencias, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada, que decretó su puesta en libertad a la espera de juicio, imponiéndole una orden de alejamiento de 200 metros respecto de la víctima.