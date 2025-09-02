leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vehículos de la Policía Nacional y la Policía Municipal en Ponferrada.

Detenido por apuñalar a un joven de 24 años en Ponferrada

Los hechos tuvieron lugar el sábado y el hombre arrestado, que siempre mostró una actitud violenta, fue puesto en libertad horas después con una orden de alejamiento

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 2 de septiembre 2025, 08:25

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada, en colaboración con la Policía Municipal de la capital berciana, detuvieron este sábado a un varón como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca, tras una reyerta ocurrida a las puertas de un bar en la calle Mateo Garza.

En esta reyerta resultó herido un joven de 24 años, tal y como informaba este lunes ElBierzoNoticias. La intervención se inició alrededor de las 21:30 horas, cuando las salas operativas de ambos cuerpos recibieron varias llamadas alertando de una pelea en las inmediaciones de un establecimiento hostelero, en la que una persona había resultado herida por arma blanca.

A la llegada de las patrullas, testigos y empleados del local informaron de que una discusión entre dos individuos había derivado en una agresión. Uno de ellos, tras golpear con puñetazos a la víctima y romperle las gafas, continuó con el ataque utilizando una navaja, provocándole heridas sangrantes antes de abandonar el lugar.

Detención y toma de declaraciones

Minutos más tarde, los agentes fueron enviados al centro de salud Ponferrada II, en la calle Río Tuerto, donde había acudido la víctima para recibir asistencia médica. En el mismo lugar se encontraba también el presunto agresor, en actitud muy alterada y amenazando a otras personas. Presentaba manchas de sangre en la mano y el brazo derecho. Los testigos lo identificaron de inmediato como autor de la agresión, por lo que fue detenido.

Los agentes rastrearon la zona de la pelea y el centro de salud en busca de localizar el arma utilizada en la agresión, además de tomar declaración a todos los implicados.

Durante su traslado a dependencias policiales, el detenido mostró una actitud violenta llegando a causar daños en el vehículo policial. Una vez finalizadas las diligencias, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada, que decretó su puesta en libertad a la espera de juicio, imponiéndole una orden de alejamiento de 200 metros respecto de la víctima.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las ventas de coches chinos se disparan en León: «No se venden más porque no llegan más»
  2. 2 La tendencia de los viajes grupales que empieza a triunfar en León: «Entras con desconocidos y sales con amigos»
  3. 3 Apuñalan a un joven de 24 años en Ponferrada
  4. 4 Habilitado el transporte público gratuito para los más de 25.000 leoneses que solicitaron la tarjeta Buscyl
  5. 5 Un incendio de madrugada en Urdiales del Páramo obliga a la actuación de los bomberos
  6. 6 Las grandes fiestas de los pueblos de León en septiembre
  7. 7 Un camión vuelca de madrugada en la AP-66 y un hombre resulta herido
  8. 8 Una leonesa queda liberada de una deuda de 38.460 euros con la Ley de Segunda Oportunidad
  9. 9 ¿En qué pueblo de León estoy? (capítulo 14)
  10. 10 Muchos deberes para el final de mercado de la Cultural

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Detenido por apuñalar a un joven de 24 años en Ponferrada

Detenido por apuñalar a un joven de 24 años en Ponferrada