Una ciclista resulta herida tras ser atropellada en Ponferrada El incidente tuvo lugar minutos antes de las 9:00 horas en la avenida Plata de la capital berciana

Una mujer de 42 años ha resultado herida tras ser atropellada por un vehículo cuando ella circulaba en bicicleta en Ponferrada.

El inicidente tuvo lugar minutos antes de las 9:00 horas en la avenida Plata de Ponferrada, donde se notificó al 112 la colisión entre un turismo y una bicicleta.

En el lugar de los hechos, la Policía Local y Nacional de Ponferrada y efectivos sanitarios atendieron a esta mujer, que se quejaba del tobillo y la muñeca.

