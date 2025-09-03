Una ciclista resulta herida tras ser atropellada en Ponferrada
El incidente tuvo lugar minutos antes de las 9:00 horas en la avenida Plata de la capital berciana
León
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:51
Una mujer de 42 años ha resultado herida tras ser atropellada por un vehículo cuando ella circulaba en bicicleta en Ponferrada.
El inicidente tuvo lugar minutos antes de las 9:00 horas en la avenida Plata de Ponferrada, donde se notificó al 112 la colisión entre un turismo y una bicicleta.
En el lugar de los hechos, la Policía Local y Nacional de Ponferrada y efectivos sanitarios atendieron a esta mujer, que se quejaba del tobillo y la muñeca.
