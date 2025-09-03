leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una ciclista resulta herida tras ser atropellada en Ponferrada

El incidente tuvo lugar minutos antes de las 9:00 horas en la avenida Plata de la capital berciana

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:51

Una mujer de 42 años ha resultado herida tras ser atropellada por un vehículo cuando ella circulaba en bicicleta en Ponferrada.

El inicidente tuvo lugar minutos antes de las 9:00 horas en la avenida Plata de Ponferrada, donde se notificó al 112 la colisión entre un turismo y una bicicleta.

En el lugar de los hechos, la Policía Local y Nacional de Ponferrada y efectivos sanitarios atendieron a esta mujer, que se quejaba del tobillo y la muñeca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos, entre ellos un menor de 3 años, en un accidente en Valverde de la Virgen
  2. 2 Detenido en San Andrés por corrupción de menores y agresión sexual
  3. 3 Pillan a tres jóvenes robando en una nave industrial de Onzonilla
  4. 4 Cinco heridos en una colisión múltiple entre un camión y dos turismos en la A-6
  5. 5 Fallece Antonio Reguera, catedrático y estudioso de la Casa Botines
  6. 6 Sobrino y Cortés, la ¿guinda? al mercado de la Cultural
  7. 7 Un pueblo de León convertirá cinco vagones en viviendas y un negocio turístico
  8. 8 La Bañeza, un municipio leonés con sentir canario: «Aquí los niños llevan la camiseta de Las Palmas»
  9. 9 El Gran Poder tendrá nueva abadesa
  10. 10 «Tenemos un incendio y no veo a nadie de vosotros -Junta-, aquí no vino ni dios»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Una ciclista resulta herida tras ser atropellada en Ponferrada

Una ciclista resulta herida tras ser atropellada en Ponferrada