El presunto autor del crimen de Bembibre será juzgado por vía penal por otra agresión contra la víctima

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:13

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Ponferrada juzgará al varón de 63 años que permanece en prisión como presunto autor del homicidio de un hombre el pasado mes de junio en la plaza Santa Bárbara de Bembibre por una agresión anterior que sufrió el 10 de julio de 2024 en presencia de varios testigos que le provocó lesiones graves y por la que la víctima había solicitado una orden de alejamiento.

El juicio rápido que se había aplazado el pasado día 3 de junio, coindiendo con el suceso que le costó la vida al vecino de 71 años de la capital del Bierzo Alto, Juan da Rosa, se ha celebrado finalmente este martes, 2 de septiembre, en el Juzgado de Instrucción nº2 de la capital berciana sin conformidad.

El hombre, que entró por videoconferencia en el juicio y se quejaba continuamente de que no escuchaba lo que le decían solicitando que fueran a verle a la cárcel de Mansilla de las Mulas en la que permanece, tenía la opción de conformarse con la pena que solicitaba el Ministerio Fiscal pero no hubo conformidad lo que hace que el caso pase ahora al Juzgado de lo Penal n.º 1 de la capital berciana para juzgarle sobre estas lesiones.

Posibilidad de reducir un tercio la condena

La opción de conformarse en el juicio rápido celebrado este lunes, 2 de septiembre, le ofrecía la posibilidad de reducir en un tercio la condena solicitada, un beneficio del que finalmente no ha hecho uso, por lo que el procedimiento sigue su curso.

Cabe recordar que el presunto autor del crimen de Bembibre ocurrido el viernes, 30 de mayo, en la plaza Santa Bárbara de Bembibre ingresó el 20 de junio en la prisión leonesa de Mansilla de las Mulas. El hombre de 63 años acabó presuntamente con la vida de Da Rosa a causa de los golpes que le propinó en la cabeza con el arma de fabricación casera que portaba.

Un trágico suceso que conmocionó a la comarca y en el que resultó herido de gravedad otro varón de 60 años de un disparo en una pierna cuando intentaba mediar.

