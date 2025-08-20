leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen creada con IA del incendio de Las Médulas que se ha difundido como real en redes sociales.

Los bulos sobre el incendio de Las Médulas

Una imagen creada con IA del paraje berciano Patrimonio de la Humanidad en llamas se difunde en redes como si fuera real

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:02

La oleada de incendios que azota al noroeste peninsular y que está viviendo uno de sus focos más salvajes en la provinca de León corre como la pólvora. Mientras el fuego siega vidas, calcina casas y devasta montes con virulencia los bulos y las llamadas fake news se multiplican y extienden casi a la misma velocidad en las redes sociales.

Datos e imágenes que en muchos casos nada se corresponden con la realidad de lo que está sucediendo llegan incluso a viralizarse. La Inteligencia Artificial es hoy en día una herramientas utilizada por algunos para modificar o exagerar la realidad contribuyendo a la desinformación.

Uno de los paisajes afectados por el fuego y que no se ha escapado de los bulos que corren por las redes sociales son Las Médulas. Una imagen de sus emblemáticos picachos rojizos y un paisaje rocoso aparece envuelto en llamas y se ha etiquetado como si fuera realmente el incendio que ha asolado el pueblo calcinando seis casas.

Esta foto es falsa. Ha sido creada utilizando la Inteligencia Artificial ya que las propias herramientas de detección de la IA la identifican con un 99% de confianza como contenido generado de forma digital Además, se da la circunstancia de que para la difusión de la imagen en los diferentes perfiles se suele recortar el icono que aparece en la esquina inferior que indica que su origen es artificial.

Noticias relacionadas

El vecino de Lusio al que la desgracia golpeó dos veces: «Nos hemos quedado sin nada»

El vecino de Lusio al que la desgracia golpeó dos veces: «Nos hemos quedado sin nada»

Evacuan a 43 personas en una residencia de ancianos de Santa Colomba de Somoza

Evacuan a 43 personas en una residencia de ancianos de Santa Colomba de Somoza

Orallo, el fuego que no se acaba: «Pedro Sánchez llega tarde, mal y nunca»

Orallo, el fuego que no se acaba: «Pedro Sánchez llega tarde, mal y nunca»

La fake news sobre Las Médulas se extienden también a bomberos o voluntarios descansando, teorías conspirativas sobre los incendios que ponen el foco en la recalificación de terrenos, la teoría de la Agenda 2030, el eucalipto «como único culpable», drones militares o incluso teorías que vinculan el origen del fuego a los coches eléctricos.

La exageración o verdades a medias alimentan también la desinformación como el bulo de la destrucción total de la localidad leonesa de Jiménez de Jamuz, un pueblo «totalmente quemado» que se difundió a través de un video que muestra como las llamas lo devoran. Por las redes han corrido también mapas meteorológicos manipulados para desacreditar el impacto del cambio climático y negar la emergencia climática.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Fasgar avanza hacia Vegapujín y Posada de Omaña: «Hemos desplegado todas las bocas de riego y mangueras»
  2. 2 Nuevo corte de tráfico en la AP-66 desde Asturias hacia León
  3. 3 La Policía Nacional advierte de una oleada de secuestro de cuentas de Whatsapp en León
  4. 4 El vecino de Lusio al que la desgracia golpeó dos veces: «Nos hemos quedado sin nada»
  5. 5 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios
  6. 6 La llegada de ayuda a León marca una jornada de «mejoría» en algunos focos
  7. 7 El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas de León y El Bierzo afectadas por los incendios
  8. 8 Buscan a 30 personas para trabajar en el sector alimentario en la provincia de León
  9. 9 La Encinona, el orgullo de Genestacio de la Vega con más de 600 años que simboliza el drama de los incendios en León
  10. 10 Al menos «once noches sin enfermera» en la Residencia de Personas Mayores de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Los bulos sobre el incendio de Las Médulas

Los bulos sobre el incendio de Las Médulas