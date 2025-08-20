Los bulos sobre el incendio de Las Médulas Una imagen creada con IA del paraje berciano Patrimonio de la Humanidad en llamas se difunde en redes como si fuera real

Imagen creada con IA del incendio de Las Médulas que se ha difundido como real en redes sociales.

La oleada de incendios que azota al noroeste peninsular y que está viviendo uno de sus focos más salvajes en la provinca de León corre como la pólvora. Mientras el fuego siega vidas, calcina casas y devasta montes con virulencia los bulos y las llamadas fake news se multiplican y extienden casi a la misma velocidad en las redes sociales.

Datos e imágenes que en muchos casos nada se corresponden con la realidad de lo que está sucediendo llegan incluso a viralizarse. La Inteligencia Artificial es hoy en día una herramientas utilizada por algunos para modificar o exagerar la realidad contribuyendo a la desinformación.

Uno de los paisajes afectados por el fuego y que no se ha escapado de los bulos que corren por las redes sociales son Las Médulas. Una imagen de sus emblemáticos picachos rojizos y un paisaje rocoso aparece envuelto en llamas y se ha etiquetado como si fuera realmente el incendio que ha asolado el pueblo calcinando seis casas.

Esta foto es falsa. Ha sido creada utilizando la Inteligencia Artificial ya que las propias herramientas de detección de la IA la identifican con un 99% de confianza como contenido generado de forma digital Además, se da la circunstancia de que para la difusión de la imagen en los diferentes perfiles se suele recortar el icono que aparece en la esquina inferior que indica que su origen es artificial.

La fake news sobre Las Médulas se extienden también a bomberos o voluntarios descansando, teorías conspirativas sobre los incendios que ponen el foco en la recalificación de terrenos, la teoría de la Agenda 2030, el eucalipto «como único culpable», drones militares o incluso teorías que vinculan el origen del fuego a los coches eléctricos.

La exageración o verdades a medias alimentan también la desinformación como el bulo de la destrucción total de la localidad leonesa de Jiménez de Jamuz, un pueblo «totalmente quemado» que se difundió a través de un video que muestra como las llamas lo devoran. Por las redes han corrido también mapas meteorológicos manipulados para desacreditar el impacto del cambio climático y negar la emergencia climática.