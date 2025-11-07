La DO Bierzo participa en el Festival Internacional de Cine del Vino Habrá una cata, una comida popular y se entregará un premio al reconocido enólogo berciano Raúl Pérez

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:54

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo participa este fin de semana, en la localidad de Vilafranca del Penedés (Barcelona) en el Festival Most, Internacional de Cine del Vino, donde acude como DO invitada, según confirmó el presidente del órgano regulador de los vinos del Bierzo, Adelino Pérez.

La DO Bierzo acudió la pasada edición para presentar, a través de un documental, su clasificación de vinos y en esta ocasión los organizadores de la cita han querido contar de nuevo con su presencia para realizar diversas actividades.

En la tarde del sábado, 8 de noviembre, habrá una cata de vinos del Bierzo donde se explicarán todos los detalles de su clasificación y las características que tienen los caldos de la comarca, según informa la Agencia Ical.

El domingo por la mañana habrá una gala donde se hará un homenaje y se entregará un premio al enólogo berciano Raúl Pérez y se completará con una comida popular. «Seguimos haciendo Bierzo», asegura Pérez.