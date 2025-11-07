leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vino de la DO Bierzo.

La DO Bierzo participa en el Festival Internacional de Cine del Vino

Habrá una cata, una comida popular y se entregará un premio al reconocido enólogo berciano Raúl Pérez

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:54

Comenta

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo participa este fin de semana, en la localidad de Vilafranca del Penedés (Barcelona) en el Festival Most, Internacional de Cine del Vino, donde acude como DO invitada, según confirmó el presidente del órgano regulador de los vinos del Bierzo, Adelino Pérez.

La DO Bierzo acudió la pasada edición para presentar, a través de un documental, su clasificación de vinos y en esta ocasión los organizadores de la cita han querido contar de nuevo con su presencia para realizar diversas actividades.

Otras noticias

Compostilla, sobre el auto de la red de calor: «Lo que tienen que hacer es obedecer al juez»

Compostilla, sobre el auto de la red de calor: «Lo que tienen que hacer es obedecer al juez»

El tsunami del trap de Cacabelos anuncia nueva gira

El tsunami del trap de Cacabelos anuncia nueva gira

Ponferrada celebra I Festival de exaltación de productos de calidad de El Bierzo

Ponferrada celebra I Festival de exaltación de productos de calidad de El Bierzo

En la tarde del sábado, 8 de noviembre, habrá una cata de vinos del Bierzo donde se explicarán todos los detalles de su clasificación y las características que tienen los caldos de la comarca, según informa la Agencia Ical.

El domingo por la mañana habrá una gala donde se hará un homenaje y se entregará un premio al enólogo berciano Raúl Pérez y se completará con una comida popular. «Seguimos haciendo Bierzo», asegura Pérez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 No se multará por la nueva Ordenanza de Movilidad en León hasta dentro de unos meses
  2. 2 Fallece Juan Ignacio López, el médico leonés que luchó por la Ley ELA
  3. 3 Sáenz de Miera será como la avenida Europa o la Condesa
  4. 4 La curiosa imagen de un visón paseándose por una calle de León
  5. 5 Fallece electrocutado en Asturias un joven de 27 años que trabajaba para una empresa del Bierzo
  6. 6 Novedades para los conductores de patinete en León: solo mayores de 16 años y obligatorio el casco
  7. 7 Torneo de futbolín, festival de rock y urban trail este fin de semana en León
  8. 8 Cancelan el vuelo entre Palma y León afectado por la caída de un rayo
  9. 9 El Bakura, 25 años de historia donde los militares llegan siendo alumnos y vuelven como sargentos
  10. 10 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias La DO Bierzo participa en el Festival Internacional de Cine del Vino

La DO Bierzo participa en el Festival Internacional de Cine del Vino