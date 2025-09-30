De octubre a diciembre: todos los conciertos de Ponferrada hasta fin de año La ciudad cierra 2025 con una agenda de conciertos que combina rock alternativo, canción de autor y sonidos urbanos en una recta final marcada por la diversidad

Ponferrada encara el último tramo de 2025 con la música como compañera de viaje. Tras un verano intenso, en el que el festival Planeta Sound volvió a congregar a miles de personas con nombres como Mikel Izal, Shinova o Zahara, la ciudad despidió él periodo estival con las actuaciones de Leiva y María Becerra, que llenaron el Auditorio Municipal durante las fiestas. Ahora, el calendario se renueva para el otoño e invierno con propuestas que van del rock alternativo al pop electrónico, con nombres reconocidos de la escena nacional y estilos capaces de atraer a públicos muy distintos.

El mes de octubre abrirá con Rufus T. Firefly, concretamente el sábado 11, banda referente del rock independiente que llega con un directo potente y muy trabajado. Una semana después, el 18 de octubre, será el turno de Depedro, que ofrecerá una mezcla de folk, rock y ritmos mestizos. Su gira, marcada por la cercanía con el público, promete ser una de las citas más cálidas del otoño berciano.

Noviembre mantendrá el pulso con dos paradas muy distintas pero igualmente esperadas. El 1 de noviembre, la madrileña Ana Curra desplegará toda la energía que la convirtió en icono del post-punk español, con un repertorio que conecta a varias generaciones, además estar acompañada por Los Pólitos y el Dj Lord Triste.

A mitad de mes, el 15 de noviembre, Siloé presentará un directo en el que combina su pop alternativo característico con toques de indie que envuelven letras personales, consolidándose como una de las propuestas emergentes más frescas del panorama nacional.

La recta final llegará en diciembre. El 13 de diciembre compartirán escenario Nat Simons, con su folk-rock de inspiración americana, y Aurora Beltrán, referente de la canción de autor con sello propio. El broche lo pondrá MDA, el joven berciano ya más que consolidado en el panorama nacional urbano, el 26 de diciembre, con un concierto de sonidos urbanos y electrónicos que servirá como despedida festiva del año.

Los conciertos previstos completan el calendario cultural de Ponferrada y ponen el broche a un año de música en directo.

