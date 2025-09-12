Nace el Trail Valles del Sil, una carrera con alma en el corazón del Bierzo La prueba se celebrará el 15 de noviembre en Páramo del Sil y recorrerá algunos de los parajes más desconocidos y espectaculares de la Cordillera Cantábrica

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

Páramo del Sil acogerá la primera edición del Trail Valles del Sil, una nueva carrera de montaña el próximo 15 de noviembre de 2025, que apuesta por mucho más que el deporte. Esta iniciativa, impulsada por tres jóvenes del pueblo, nace con la voluntad de compartir la belleza salvaje del Alto Sil, dar vida a su entorno rural y generar conciencia en torno al valor de los montes y su conservación.

La prueba discurrirá por uno de los territorios más vírgenes y sorprendentes del Bierzo, hogar del oso pardo y del urogallo cantábrico. El recorrido incluye enclaves tan singulares como Primout, La Campona o el alto de Sonida, que, con sus 1.850 metros de altitud, marca el punto más elevado del trazado. A lo largo de la ruta, los participantes atravesarán antiguos caminos ganaderos, campas de pasto y cabañas tradicionales como las de Los Angelinos, Pedrosillo y La Campona, con vistas privilegiadas sobre el macizo del Catoute y los valles de Valdeiglesia, Salentinos y La Tejera.

El Trail Valles del Sil se presenta en dos modalidades: una carrera reina de 25 kilómetros con un desnivel acumulado de 2.800 metros y otra de 15 kilómetros, con 1.500 metros de desnivel, también abierta a andarines. Además, la organización ha diseñado un recorrido urbano infantil, gratuito y adaptado por edades, para fomentar la participación de toda la comunidad.

Este nuevo evento deportivo llega en un momento especialmente sensible para la zona, tras los incendios forestales que este verano arrasaron miles de hectáreas en la comarca. Lejos de limitarse a un mero evento competitivo, el Trail Valles del Sil también contribuye activamente a la recuperación del terreno: su preparación incluye tareas de limpieza y desbroce que recuperan pasos tradicionales y mejoran la prevención de incendios.

Desde la organización insisten en el carácter emocional del proyecto, nacido del amor por su tierra y por la montaña. «Lo que queremos es compartir, con todos los participantes, la suerte de correr por nuestros montes», afirman. La carrera cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Junta Vecinal de Páramo del Sil, así como con la colaboración de empresas y negocios locales, que ven en esta iniciativa una oportunidad de futuro para la zona.

Las inscripciones se abrirán el 15 de septiembre a las 10:00 horas a través de la web www.trailvallesdelsil.com y en los perfiles oficiales del evento en Facebook e Instagram (@trailvallesdelsil). La montaña espera a los corredores con todo su esplendor: soledad, belleza y una historia que empieza a escribirse a golpe de zancada