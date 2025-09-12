leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de Antonio Pereira. César Sánchez

Villafranca del Bierzo honra a Antonio Pereira con una placa en su casa natal

El homenaje al poeta berciano se celebrará este sábado 13 de septiembre con un emotivo acto en la calle Concepción

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:54

Este sábado 13 de septiembre, Villafranca del Bierzo rendirá homenaje a uno de sus hijos más universales, el poeta y narrador Antonio Pereira (1923–2009), con la colocación de una placa conmemorativa en su casa natal, ubicada en el número 3 de la calle Concepción, en pleno Camino de Santiago.

La placa, tallada en piedra, incluye el siguiente texto:

«En esta casa nació el poeta y narrador Antonio Pereira 1923-2009», junto a un evocador verso extraído de su poema 'Canción de Peregrino's: «De un alba de niebla vengo, la esperanza es mi país».

El acto de descubrimiento se celebrará a las 14:30 horas, coincidiendo con el paso del desfile de Gigantes y Cabezudos, que irá acompañado por los gaiteros de la Escola de Gaitas de Villafranca, en el marco de las fiestas patronales en honor al Cristo de la Esperanza.

La ceremonia estará presidida por el alcalde de Villafranca, Anderson Batista, y por la presidenta de la Fundación Antonio Pereira y rectora de la Universidad de León, Nuria González, quienes descubrirán la placa en presencia de vecinos, visitantes y representantes del mundo cultural.

Para cerrar el homenaje, la Fundación Antonio Pereira ofrecerá un vino español en el restaurante Casa Méndez, muy próximo a la vivienda natal del escritor.

Con este acto, Villafranca del Bierzo reafirma su vínculo con la memoria de Antonio Pereira, cuya obra sigue viva en la literatura española.

