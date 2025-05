OncoBierzo considera que el Plan Asistencial de Garantía para el Bierzo «no sirve de nada»

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 30 de mayo 2025, 13:08 Comenta Compartir

La plataforma Oncobierzo aseguró que el Plan Asistencial Integral de Garantía para el Área de Salud del Bierzo, puesto en marcha por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, «no sirve para nada».

Así de rotundo se mostró el portavoz, Tito Gago, durante la nueva concentración celebrada este viernes, 30 de mayo, frente a la sede de la Junta de Castilla y León en Ponferrada, en una cita que se repetirá cada último viernes de mes. Gago afirmó que a lo largo de los nueve meses que la plataforma lleva en activo, con diversas actuaciones reivindicativas para reclamar la llegada de Oncólogos y mejoras sanitarias, las cosas siguen igual en el Hospital del Bierzo.

«Va a hacer nueve meses que empezamos y seguimos protestando porque no estamos viendo mejoras en ningún aspecto. Han sacado un plan que no sirve de nada, es papel mojado. Las 123 medidas no sirven para lo que nosotros pedimos. Es más propaganda que otra cosa», insistió en declaraciones recogidas por Ical.

El colectivo reclamó también la puesta en marcha de la Ley de zonas de difícil cobertura, cuyo anteproyecto «está olvidado en algún cajón», aseguró el portavoz de la plataforma. «Nos da miedo porque se puede acabar la legislatura y quedar en agua de borrajas. Una vez que acabe si no ha sido aprobada, hay que empezar de nuevo el trámite. Voluntad política, muy poca», añadió.

Por eso OncoBierzo seguirá adelante con sus protestas «porque la única forma que tenemos de presionar un poco es salir a la calle. Estas leyes se pueden presentar por trámite urgente, si son de carácter social, pero se presentó por trámite ordinario y eso alarga el proceso», lamentó.

En cuanto a la cobertura total de las 33 plazas de MIR en el área de salud del Bierzo, Gago afirmó que es bueno pero «el problema después es que no se vayan». Y es que siguen sin entender por qué nadie se quiere quedar en la comarca.

«Una de las cosas que dicen desde la Junta es que no se queda nadie en el Bierzo. Hay que empezar a preguntarse por qué no se quedan. No es que no quieran venir, sino que después no se quieren quedar en el Hospital. Es algo que se nos escapa».

Por último hizo un llamamiento a la sociedad para que participen en la nueva manifestación, la tercera organizada por la plataforma, que tendrá lugar el próximo 8 de junio en Ponferrada. «Necesitamos que la gente responda tanto o más que en la anterior», dijo.