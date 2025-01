El Bierzo brilla en los Premios Feroz con un diseño de Silvia Fernández

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 28 de enero 2025, 08:09 Comenta Compartir

El Bierzo brilla en los Premios Feroz 2025. La 12ª gala de los galardones que entrega anualmente la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) ha reunido este sábado 25 de enero en Pontevedra a lo más granado del cine y la televisión de nuestro país.

Figuras de la talla de Pedro Almodóvar, Eduard Fernández, Najwa Nimri, Candela Peña, Mararena García, Miguel Bernardeau, Anna Castillo y un largo etcétera de celebrities desfilaron por la alfombra roja que se extendió en el Pazo da Cultura de la ciudad del Lérez, en unos premios que encumbraron a las películas 'Casa en llamas' y 'Salve María' y a la serie 'Querer'.

Entre todas ellas, se encontraba la actriz e influencer gallega Rebeca Stones, que puso el toque berciano a la gala de los Premios Feroz, en la que se estrenaba, luciendo un traje de la diseñadora ponferradina Silvia Fernández.

«La verdad es que me sentí guapísima», ha destacado la también escritora en su cuenta de Instagram. «Cuando @legadoiberico me invitó al evento me puse a buscar el vestido perfecto y las chicas de @silviafernandezatelier se encargaron de enseñarme este diseño único y exclusivo», remarcó.

Silvia Fernández explica que fue la propia influencer la que contactó con la marca. «Nos descubrió por vestir a Lalachús», explica la diseñadora ponferradina, en las campanadas de La 1 de RTVE junto a David Broncano, buscando un look para los Premios Feroz. También a través de la colección de vestidos de fiesta Camelia by Cristina Cerqueiras, que también es una influencer gallega, y empezó a seguirles.

«Nos conoció, le gustó como trabajábamos, nos pidió look para los Feroz y le dijimos que sí porque aparte de ser influencer es escritora, sorprendentemente para 24 años que tiene es una mujer intrépida porque es actriz, ha escrito ya seis libros y nos pareció un perfil de mujer luchadora y eso forma parte de los valores de Silvia Fernández», destaca la diseñadora ponferradina.

«Muy de alfombra roja»

Rebeca Stones quería verse guapa. Eligió el color rojo, buscaba un corte que le favoreciese y se puso en las manos de la diseñadora berciana que le presentó diferentes propuestas, decantándose por el vestido que finalmente lució. Las pruebas del diseño se realizaron en la tienda oficial de la marca en Orense a donde la influencer viajó desde A Coruña. «Feliz, porque le quedaban perfectos todos», recuerda Silvia.

El vestido de la también actriz y escritora se confeccionó en un tejido llegado desde París «donde escojo muchos, sobre todo cuando tienen que ser tejidos únicos», explica la diseñadora berciana. «Normalmente cuando hago este tipo de prendas no son tejidos o prendas que luego yo comercializo sino que digamos que los cojo para vestidos exclusivos», subraya.

«A ella le apetecía un vestido muy importante, muy alfombra roja, le apetecía ir un de rojo porque quería salirse un poco de que todas iban de negro», indica Silvia Fernández. El corte del vestido que lució Rebeca Stones es asimétrico, va de cadera alta a cadera baja, con una falda confeccionada en tul bordado en fantasía. «La imagen era súper espectacular, muy de alfombra roja», destaca la diseñadora.

«Estaba muy feliz»

Un paso más para Silvia Fernández, que se muestra encantada de que las celebrities, actrices e influencers conozcan la marca y apuesten por ella, aunque deja claro que «para mi tiene la misma importancia que cualquier otra mujer que visto, lo digo absolutamente de corazón».

La diseñadora destaca, en este sentido, que trabaja en la moda nupcial «que es un look que a todas las mujeres les asusta, van a eventos que para ellas es algo muy importante, da igual que sea una alfombra roja que sea ir de madrina, las estás sacando de su área de confort y al final ellas buscan una mano en la que sentirse a gusto, que las entiendan, que las pongan guapas, entonces tengo la fortuna de que confían ciegamente en nosotros, les gusta nuestro estilo y al final hablamos el mismo idioma».

Silvia Fernández se siente satisfecha con el vestido que lució la Rebeca Stones en la alfombra roja de los Premios Feroz 2025 porque «ella estaba muy feliz con el resultado y me imagino que a partir de ahora la vestiremos en más de una ocación».

