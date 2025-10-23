ULE e Icecyl apuestan por la tecnología para revolucionar el vino y la fruta en El Bierzo El Campus berciano acoge el martes el Encuentro Oferta–Demanda DIGIS3 que mostrará cómo las nuevas tecnología ayudan a avanzar hacia una producción más eficiente, sostenible y competitiva

La Universidad de León y el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León invitaron hoy a empresas, bodegas y profesionales del sector agroalimentario, tanto de la provincia de León como del resto de la Comunidad, a participar en el Encuentro Oferta–Demanda DIGIS3, que se celebrará el próximo 28 de octubre, de 10:30 a 13:30 horas, en el salón de actos del edificio de Servicios del Campus de Ponferrada de la ULE, para impulsar la innovación en el sector vitivinícola y frutícola.

El evento se presenta como un espacio de innovación, sostenibilidad y colaboración para comprender cómo la digitalización ayuda a optimizar cultivos, reducir la huella de carbono y mejorar la gestión vitivinícola y frutícola, a través de casos reales y soluciones tecnológicas.

Para ello, durante la jornada los asistentes podrán descubrir herramientas digitales que permiten digitalizar procesos productivos, mejorar la eficiencia energética y aumentar la sostenibilidad ambiental, además de establecer contactos con proveedores tecnológicos y otros agentes del ecosistema agroalimentario.

El programa del encuentro incluye un panel de tendencias centrado en la vitivinicultura y la fruticultura en el que se abordarán los principales avances, retos y oportunidades que ofrece la digitalización. Este espacio permitirá conocer cómo las nuevas tecnologías están revolucionando la gestión de cultivos, aportando herramientas para la toma de decisiones basada en datos, la optimización del uso del agua y la mejora de la trazabilidad en toda la cadena de valor.

La jornada también contará con la presentación de soluciones tecnológicas a cargo de empresas y entidades que ya están aplicando la innovación en el terreno, como el grupo de investigación de la ULE especializado en geomática orientada a la gestión de recursos naturales, que mostrará un caso de éxito junto a la Bodega Descendientes de J. Palacios; las empresas Invicsa Airtech, especializada en monitorización aérea con drones para agricultura de precisión; Isagri, con software de gestión agrícola y ganadera; Servima, dedicada a la eficiencia energética y la sostenibilidad; Viticampo, enfocada en la automatización de servicios vitivinícolas y hortofrutícolas y, María Sevilla Asesoría Enológica, que presentará el uso de sensores para el control de procesos y calidad.

La jornada se completará con un espacio de networking y reuniones bilaterales, donde las empresas podrán establecer contacto directo con proveedores tecnológicos y centros de innovación para explorar oportunidades de colaboración.