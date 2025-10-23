Ponferrada inicia la urbanización de varias calles de Montes de Valdueza con 230.000 euros Se prevé que los trabajos, que incluyen la creación de un mirador a la Tebaida Berciana, finalicen antes de que acabe el año

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 23 de octubre 2025, 14:39

La Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada informó este jueves 23 de octubre del inicio inminente de las obras de urbanización de varias calles en la localidad de Montes de Valdueza con una inversión de 230.000 euros, que está previsto que finalicen antes de que acabe el año.

Los trabajos se desarrollarán en la calle de acceso que une el aparcamiento del Monasterio con la calle Real, la propia calle Real, calle Teso, calle Mateo Garza y travesía Mateo Garza. El proyecto, que cuenta con todas las autorizaciones del área de Patrimonio, respetará la estética tradicional del entorno, empleando hormigón desactivado y granito con forma de espina de pez.

Además, se procederá al soterramiento del cableado y de las canalizaciones de suministro, lo que contribuirá a mejorar la imagen urbana de la localidad.

Asimismo, en la subida hacia la calle Realm se habilitará una zona con barandillas que funcionará como mirador, lo que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de los paisajes de la Tebaida Berciana.