El Festival del Botillo de Bembibre ya es Fiesta de Interés Turístico Internacional

Imagen de una de las ediciones del Festival Nacional de Exaltación del Botillo de Bembibre.

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 23 de octubre 2025, 12:47

El Festival del Botillo, que se celebra en la localidad de Bembibre, ha recibido la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional otorgada por la Secretaría de Estado de Turismo, tras comprobarse que la solicitud presentada por el Ayuntamiento cumple con todos los requisitos establecidos en la orden ministerial que regula estas distinciones.

Desde su primera edición en 1973, el festival ha dado a conocer el embutido más popular de la gastronomía berciana, incorporando con el paso de los años elementos culturales que lo han convertido en una cita de gran interés turístico, cultural y gastronómico.

La secretaria de Estado, Rosario Sánchez, ha destacado que este reconocimiento «es un importante estímulo a la oferta turística de la localidad de Bembibre y de toda la comarca, proyectando su imagen exterior más allá del ámbito nacional».

El Festival del Botillo, que ya había sido reconocido en 2008 como Fiesta de Interés Turístico Nacional, cuenta con una amplia trayectoria de actividades culturales. En 1984 se celebró la primera Semana Cultural en torno al evento, y en el año 2000 se incorporó la I Feria Agroalimentaria de la Villa de Bembibre, que muestra productos y marcas con denominación de origen berciana.

Con esta declaración, el Festival de Exaltación del Botillo pasa a formar parte de las 87 fiestas populares de España reconocidas como Fiestas de Interés Turístico Internacional, siendo la undécima en obtener esta distinción dentro de la Comunidad de Castilla y León.