leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una de las ediciones del Festival Nacional de Exaltación del Botillo de Bembibre. Ayto de Bembibre

El Festival del Botillo de Bembibre ya es Fiesta de Interés Turístico Internacional

La celebración berciana, que se organiza desde 1973, se suma a las 87 fiestas populares españolas con esta distinción y se convierte en la undécima de Castilla y León

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:47

Comenta

El Festival del Botillo, que se celebra en la localidad de Bembibre, ha recibido la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional otorgada por la Secretaría de Estado de Turismo, tras comprobarse que la solicitud presentada por el Ayuntamiento cumple con todos los requisitos establecidos en la orden ministerial que regula estas distinciones.

Desde su primera edición en 1973, el festival ha dado a conocer el embutido más popular de la gastronomía berciana, incorporando con el paso de los años elementos culturales que lo han convertido en una cita de gran interés turístico, cultural y gastronómico.

Otras noticias

«Con unas buenas campañas de promoción y marketing recuperaremos fuelle en poco tiempo»

«Con unas buenas campañas de promoción y marketing recuperaremos fuelle en poco tiempo»

Un incendio de grandes dimensiones en Dehesas moviliza a los bomberos de Ponferrada

Un incendio de grandes dimensiones en Dehesas moviliza a los bomberos de Ponferrada

Sanidad realiza un sorteo entre los sanitarios que se vacunen de la gripe en El Bierzo

Sanidad realiza un sorteo entre los sanitarios que se vacunen de la gripe en El Bierzo

La secretaria de Estado, Rosario Sánchez, ha destacado que este reconocimiento «es un importante estímulo a la oferta turística de la localidad de Bembibre y de toda la comarca, proyectando su imagen exterior más allá del ámbito nacional».

El Festival del Botillo, que ya había sido reconocido en 2008 como Fiesta de Interés Turístico Nacional, cuenta con una amplia trayectoria de actividades culturales. En 1984 se celebró la primera Semana Cultural en torno al evento, y en el año 2000 se incorporó la I Feria Agroalimentaria de la Villa de Bembibre, que muestra productos y marcas con denominación de origen berciana.

Con esta declaración, el Festival de Exaltación del Botillo pasa a formar parte de las 87 fiestas populares de España reconocidas como Fiestas de Interés Turístico Internacional, siendo la undécima en obtener esta distinción dentro de la Comunidad de Castilla y León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una madre y su hijo de tres años, atropellados en León
  2. 2 El PSOE defiende que Diez fue invitado «por tres vías» a la convención de León
  3. 3 Suspendidas durante 15 días las ferias y mercados de ganado por una enfermedad contagiosa
  4. 4 Diez estará en Ayamonte durante la convención del PSOE en León: «No han considerado necesaria mi presencia»
  5. 5 El Ayuntamiento toma una decisión tras anularse la tasa de basuras de León
  6. 6 El crimen de la calle Pedro de Dios: 31 puñaladas y un corte mortal de 13 centímetros
  7. 7 Un joven de 23 años, herido en una colisión entre dos turismos y una furgoneta en un pueblo de León
  8. 8 El nuevo centro de Tráfico en León duplicará la capacidad de exámenes teóricos y concentrará los prácticos
  9. 9 La testigo que escuchó el crimen: «Oí un chillazo y un golpe que casi me tira el techo»
  10. 10 Rubén Torío, el «mohicano» del módulo de salud mental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias El Festival del Botillo de Bembibre ya es Fiesta de Interés Turístico Internacional

El Festival del Botillo de Bembibre ya es Fiesta de Interés Turístico Internacional