Tudanca: «La Junta no cree que los bercianos tengan los mismos derechos sanitarios» El secretario general del PSOECyL acudió a Ponferrada para apoyar la concentración de la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, considera que la Junta «no cree que los bercianos tengan los mismos derechos que el resto de Castilla y León». Así lo dijo este martes día 28 de mayo durante su participación en la concentración convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana a las puertas del Hospital del Bierzo para reclamar más profesionales para este centro.

Tudanca reclamó, una vez más, una «sanidad pública de calidad» y que el Gobierno Autonómico deje de poner «parches», como hizo con la situación del servicio de Oncología que ya tuvo problemas en el año 2020 y que ahora se repiten, con la consecuencia de la anulación durante una jornada de todas las consultas médicas en este área hace justo una semana debido a la baja de los dos oncólogos en plantilla.

«Hay quien no cree en la sanidad pública. No puede ser que las listas de espera de este hospital sigan siendo dramáticas. No vamos a dejar de hacer propuestas aunque nos encontramos con el muro del PP y Vox», denunció Tudanca, quien recordó que el Gobierno Autonómico votó en contra de la propuesta socialista para que se de incentivos a los médicos para que vayan a zonas de difícil cobertura, como es el Bierzo.

«El Bierzo no puede ser menos que nadie, no merecen una sanidad pública como la ha dejado la Junta. Es triste, que tengamos que salir a la calle año tras año», finalizó.

Ramón pide «un esfuerzo realista»

Por su parte el secretario general del PSOE de Ponferrada, y presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, pidió a la Junta «un esfuerzo realista por mejorar la situación». «Pongamos en marcha el decreto para cubrir plazas en zonas de difícil cobertura y hay otra medida que se está denegando que es la Facultad de Medicina para la Universidad de León. Habría más médicos y aumenta la posibilidad de que se queden en la provincia y el Bierzo», dijo Ramón. El presidente comarcal cree que «si no cogen el guante» estarán apostando por una sanidad «para los que más tienen», añadió.

Mientras, la socialista berciana Claudia Alba, miembro de la lista socialista a las elecciones europeas, tachó esta situación de «intolerable». «La Junta estás dejando a la comarca sin servicios básicos. Los consultorios médicos están desbordados. Llega el verano y no hay recursos. Hace unos días el presidente de la Junta visitó Ponferrada y no se dignó a pasar por el Hospital», denunció. «No vemos resultados», acabó.