Esther Jiménez Ponferrada Sábado, 25 de mayo 2024, 09:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El servicio de Oncología del Hospital El Bierzo está viviendo una auténtica odisea desde que los dos únicos especialistas en plantilla se dieran de baja a la vez el martes, 21 de mayo. Una situación que provocó que muchos pacientes que tenían consultas para ese mismo día se volvieran para sus casas igual que fueron, se retrasaran tratamientos y que médicos internistas se encargaran de atender a los pacientes oncológicos ingresados.

La Consejería de Sanidad decidió tomar una solución rápida para atender sobre todo las consultas, con especialistas desplazados de León y de otros centros hospitalarios de la Comunidad, y que los profesionales de Medicina Interna siguieran con los ingresados, algo que se extenderá hasta que los oncólogos titulares se reincorporen a sus puestos.

Algo que las personas que están ingresadas en la planta de Oncología del Hospital El Bierzo viven con total incertidumbre. Es el caso de María -nombre ficticio-, que se puso en contacto con este periódico para denunciar la situación. «¿Cuándo van a volver estos oncólogos? Porque aquí hay gente ingresada que está muy grave. Si están de baja 6 meses, ¿estamos aquí 6 meses esperando por ellos?», se pregunta.

Esta paciente lleva dos semanas ingresada en el hospital y se da la casualidad de que hacía tan solo un mes se había venido a vivir al Bierzo para estar cerca de su familia en caso de tener que ser ingresada, como ha sido el caso. A María le habían hablado mal de la sanidad en el Bierzo, sobre todo por la falta de especialistas, «pero madre mía, para que no haya un oncólogo...». «No pensé que fuera para tanto pero por desgracia lo estoy viviendo», lamenta e incluso considera que se ha equivocado al mudarse a la comarca.

María, que está sufriendo su cuarto cáncer, cuenta que a los pacientes los están viendo médicos internistas, que al final no son oncólogos «y es lo que nos dicen, que ya vendrá el oncólogo, yo no soy oncólogo no te puedo decir nada y con eso lo solucionan».

Por ello, entiende que «si te mandaran a León o algo pero aquí estamos tirados, nadie se responsabiliza de nada». De hecho, ella lleva con el mismo tratamiento desde que se fue su oncóloga la semana pasada, «llevo con el mismo tratamiento y nada de nada de nada. El médico que la sustituyó esperando una prueba, la prueba se hizo y aquí seguimos».

Y como María se encuentran el resto de ingresados en Oncología, «aquí hay gente que está muy grave», asegura. Con todo ello, espera que la situación se solucione lo antes posible, ya que ha habido días que ni siquiera el internista se ha pasado por las habitaciones, y critica esa falta de previsión y apela a la responsabilidad de todos para poder tener una atención especializada.