Los trabajadores de LM votan con «malestar» un ERTE «injusto e injustificado»

Los trabajadores de la planta de LM Wind Power en La Llanada deciden su futuro. La plantilla al completo integrada por 631 operarios votan este lunes en asambleas si respaldan las condiciones del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) planteado por la dirección de la compañía durante los próximos ocho meses, de noviembre a junio.

Los primeros depositar su voto en la urna habilitada a tal efecto han sido los operarios de los turnos de las cinco y de las seis de la mañana. «De momento no podemos saber porque se vota en urna y con papeleta», explicó el delegado de la Unión Sindical Obrera (USO), Gabriel Garnelo, con lo que «hasta que no finalice la jornada no podremos saber los resultados», remarcó.

En las asambleas los trabajadores recibirán información sobre la marcha del proceso negociador así como las condiciones propuestas por la empresa y las preacordadas en el principio de acuerdo sellado entre empresa y sindicatos este jueves en un reunion maratoniana de más de doce horas en la capital de la provincia.

Con todo ello «deberán ser ellos los que decidan su futuro en este caso, si están de acuerdo con esas condiciones o si no lo están», apuntó Garnelo. Unas condiciones que de momento la parte social no quiere desvelar con la intención de que sean los trabajadores los primeros en conocerlas en las asambleas que se desarrollarán a lo largo de todo el día.

Desde USO reconocen que los ánimos no son buenos entre los trabajadores entre los que «hay un malestar importante». «La plantilla considera que es un ERTE sobre todo injusto a la par que injustificado también porque se sienten agraviados porque siempre parece que nos toca a nosotros, a los mismos, parece que siempre es a Ponferrada a la que le toca pagar los platos rotos», remarcan desde la organización

Las asambleas de trabajadores para votar el ERTE de LM Wind Power se repetirán a las 13.00 y a las 14.00 horas y por la tarde-noche a las 21.00 y las 23.00 horas.

Sin garantía de viabilidad

El preacuerdo sellado el pasado jueves entre empresa y sindicatos mejora las condiciones iniciales del ERTE planteado por la compañía pero afectará igualmente a la práctica totalidad de la plantilla durante los próximos ocho meses, de noviembre a junio, extremo en el que la dirección de LM Wind Power se mostró inamovible.

Además, la empresa tampoco ha garantizado a los sindicatos la viabilidad de la planta ubicada en el polígono industrial de Santo Tomás de las Ollas más allá del junio de 2024, fecha en la que finaliza el Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Una posición que genera incertidumbre y malestar entre los trabajadores.