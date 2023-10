Sindicatos y empresa sellan un principio de acuerdo en el ERTE de LM en Ponferrada

Principio de acuerdo en la negociación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de LM Wind Power en Ponferrada. Tras mas de doce horas de reunión en León, los sindicatos y la dirección de la compañía han firmado un principio de acuerdo del que no se conocerán datos hasta que se traslade a los trabajadores en las asambleas que se celebrarán el lunes.

«Hemos alcanzado un principio de acuerdo, nosotros hemos cedido en algunas cosas y la empresa en otras», explicó el presidente del comité Ursicino Sánchez.

El acuerdo mejora las condiciones iniciales del ERTE planteado por la empresa pero afectará igualmente a la práctica totalidad de la plantilla durante los próximos ocho meses, de noviembre a junio, extremo en el que la dirección de LM Wind Power se mostró inamovible.

Además, la empresa tampoco ha garantizado a los sindicatos la viabilidad de la planta ubicada en el polígono industrial de Santo Tomás de las Ollas más allá del junio de 2024, fecha en la que finaliza el Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

«Ese es un tema en el que la empresa ni dice sí ni dice no», remarcó Sánchez. «Iremos viendo lo que va ocurriendo día a día, puede ser que no se postulen porque en teoría tienen intereses o pueden tener producción, nosotros de entrada creemos que es algo coyuntural y que supuestamente no va más allá, por eso hemos firmado el principio de acuerdo», subrayó el presidente del comité.

Piden explicaciones al alcalde

En este sentido, los sindicatos iniste en hacer un llamamiento al alcalde de Ponferrada, Marco Morala, para que «se reúna con nosotros y nos enseñe esa documentación o esa información que él tiene de la que nosotros no disponemos». Todo ello después de que el concejal de Hacienda avanzara a elbierzonoticias que la empresa había garantizado el equipo de gobierno de la ciudad la viabilidad de la factoría de componentes eólicos.

El presidente del comité ha explicado que serán los trabajadores con su decisión los que respalden o no el principio de acuerdo del ERTE. «Nosotros expondremos las condiciones del principio de acuerdo al que hemos llegado y los trabajadores son los que tendrán que decidir, si les vale o no les vale, si les vale se firma automáticamente y si no se firma el no acuerdo», concluyó.