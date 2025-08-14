Eliminan el mural de Nevenka Fernández en Ponferrada El grafiti fue realizado como símbolo de la lucha contra el acoso en 2021 con motivo del estreno del documental de Ana Pastor, proyectado en Netflix

Imagen de la fachada pintada sobre la que se situaba el mural de Nevenka Fernández.

Carmen Ramos y Álvaro Pérez Ponferrada Jueves, 14 de agosto 2025, 12:09 | Actualizado 12:21h.

Eliminan el mural de Nevenka Fernández en Ponferrada. El grafiti que fue realizado como símbolo de la lucha contra el acoso en 2021 con motivo del estreno del documental de Ana Pastor, proyectado en Netflix, ha desaparecido.

La imagen de la ex concejala de Hacienda de la capital berciana que logró la primera condena por acoso sexual en España contra el entonces alcalde, Ismael Álvarez, hace más de 20 años, ha sido borrada completamente con pintura sobre la fachada del local que presidía en la céntrica calle La Paz.

Por el momento se desconocen las razones que han motivado esta acción.

Nevenka Fernández fue la primera mujer abanderada del movimiento 'Me Too' en España y dimitió hace más de dos décadas por el acoso del alcalde.

