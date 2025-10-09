Multas de hasta 900 euros en Ponferrada por dejar enseres en la calle El concejal de Medio Ambiente, Carlos Fernández, alerta del aumento de vertidos ilegales y anima a los vecinos a usar el sistema municipal gratuito para deshacerse de muebles y electrodomésticos sin dañar el entorno

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Fernández, ha destacado que «la cantidad de enseres voluminosos fuera de los contenedores ha aumentado», y ha hecho un llamamiento para «fomentar el uso óptimo de los recursos de los que disponemos con el actual contrato de recogida de residuos». Según Fernández, «tenemos más medios que nunca en una situación en la que, como estamos comprobando con las estadísticas en la mano, también se generan más residuos voluminosos que antes».

El concejal ha señalado que, gracias a la colaboración ciudadana, «se están obteniendo buenos resultados en la reducción de los vertidos incontrolados fuera de los contenedores, que es un problema que había afectado gravemente a algunas zonas». En este sentido, ha recordado que «hablamos de vertidos ilegales, de muebles o grandes enseres que deterioran el entorno, generan malestar entre los vecinos y favorecen la aparición de nuevos focos de suciedad».

Fernández ha subrayado que esta colaboración, junto con la intensificación de las labores de limpieza, «ha permitido mejorar las condiciones de salubridad del entorno y ha supuesto la apertura de los consecuentes expedientes sancionadores por comportamientos incívicos». Estas infracciones, ha recordado, «pueden acarrear sanciones de hasta 900 euros, además de la obligación de asumir los costes derivados de la retirada de los residuos vertidos de forma incontrolada».

El Ayuntamiento de Ponferrada pone a disposición de la ciudadanía varias opciones «para deshacerse de los residuos voluminosos, aquellos que no están encuadrados en ninguno de los contenedores como muebles, grandes electrodomésticos, etc.». Los usuarios pueden contactar con la empresa responsable de la recogida llamando al teléfono gratuito 900 720 625, o acudir a los servicios de Punto Limpio municipal y CTR en el Polígono Industrial de La Llanada.

«Por supuesto se trata de un servicio sin coste para el usuario y en el teléfono citado se aportan las indicaciones oportunas», ha añadido Fernández.

