CCOO exige en Ponferrada un reequilibrio territorial dentro del pacto de Estado contra la crisis climática Unai Sordo considera que no es una «utopía» que España consiga el pleno empleo si hay unas políticas energéticas adecuadas

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 9 de octubre 2025, 18:14

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, aseguró este jueves 9 de octubre en Ponferrada que es necesario que el Gobierno incluya medidas para el reequilibrio territorial en el pacto de Estado contra la crisis climática propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ofrezca futuro para zonas como la provincia de León.

Así lo dijo durante su participación en la asamblea de delegados de CCOO de la provincia de León, celebrada en La Térmica Cultural de Ponferrada, bajo el lema 'Nuevos retos, misma lucha'.

«Venimos hoy a un territorio, a una provincia, a una comarca que habitualmente no sale en los titulares de prensa, solo cuando acontecen desgracias como la de este verano, pero es esa España que no se puede quedar atrás del motor de desarrollo, de la oportunidad que tiene nuestro país de, en los próximos años, alcanzar el pleno empleo», dijo el sindicalista, quien afirmó que esa exigencia de un requilibrio territorial ya fue trasladada a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, con quien mantuvieron un encuentro para hablar de ese pacto climático.

Sordo defiende que las políticas de España no pueden centrase, únicamente, en los grandes núcleos de población, como Madrid, Cataluña o Euskadi, ya que hay provincias y comarcas que han sufrido una importante desindustrialización, como el Bierzo y toda la provincia leonesa.

«Hay que impulsar la actividad económica y tener en cuenta lo que ha ocurrido, por ejemplo, este verano. Las grandes catástrofes que tienen que ver con la crisis climática también tienen que ver con el abandono que tiene una parte de nuestro país», continuó. Y es que Sordo considera que no es una «casualidad» que ese tipo de problemáticas se den, precisamente, en zonas donde la masa forestal no tiene suficientes aprovechamientos y sin desarrollo económico, por lo que apuesta por redefinir las políticas forestales, con mejoras en las condiciones laborales de agentes y bomberos, con contratos todo el año, según informa la Agencia Ical.

«La transición energética, las transiciones justas, solo lo serán si hay inversiones y alternativas allí donde desaparecieron sectores como el del carbón o las energías térmicas», señaló. Por eso cree que con unas políticas correctas «no es una utopía pensar que España pueda conseguir el pleno empleo».

«El modelo de país no es sostenible»

Y es que el dirigente de CCOO cree que hoy en día el modelo del país no es sostenible. «Estamos en un momento en el que no solo son necesarias políticas energéticas, sino también digitales. Hoy en día las posibilidades de trabajar en remoto hacen posible que en determinados núcleos de población se pueda asentar gente. Pero para eso hacen falta políticas públicas, servicios, sanidad y educación», recordó.

Sordo añadió que también hay que apostar por unos precios en las viviendas que sean asequibles. «Son muchas las cosas que hay que hacer y eso debería dar pie a un pacto interinstitucional para el reequilibrio económico del país», insistió.

En cuanto al foro sobre emergencia climática que se celebrará el lunes y martes, 13 y 14 de octubre, en Ponferrada, Sordo cree que es bueno que haya debate y propuestas, «pero creo que hay que buscar un marco de gobernanza que obligue a todas las instituciones a sentarse y plantear en serio sus propuestas desde sus competencias. Un auténtico pacto de Estado requiere una Conferencia de Presidentes, conferencias y espacios sectoriales entre los ministerios, las consejerías de las comunidades y los agentes sociales», concluyó.