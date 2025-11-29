Sale a subasta un piso en uno de los barrios más grandes de Ponferrada La vivienda cuenta con una superficie de 62 metros cuadrados y se sitúa en una primera planta

Imagen de un tramo de la calle donde se ubica la vivienda que sale a subasta en Fuentenuevas.

Sale a subasta un inmueble ubicado en la comarca del Bierzo, según recoge el portal de subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE).

La vivienda se encuentra situada en la calle La Emisora, en el barrio de Fuentesnuevas, uno de los más grandes de Ponferrada. Dispone de una superficie útil de 62,14 metros cuadrados y está en una primera planta. Tiene como anejos un garaje de 11,93 metros cuadrados y un trastero de 5,5 metros, ambos en la planta semisótano del edificio.

Se trata de una subasta judicial en vía de apremio con una cantidad reclamada de 62.812,79 euros, cuya autoridad gestora es el Juzgado de Primera Instancia número 1 de la capital berciana.

El valor de la subasta, que no tiene lotes, se ha establecido en 66.465,38 euros y el importe del depósito en 3.323,26 euros. No cuenta con puja mínima y los tramos entre pujas se han fijado en 1.329,30 euros.

Las ofertas podrán presentarse hasta el día 1 de diciembre a las 18:00 horas.

