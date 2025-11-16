Sale a subasta un chalé adosado en una de las principales entradas a Ponferrada La vivienda cuenta con una superficie total construida de 255,39 metros cuadrados y estará disponible en la subasta hasta el 24 de noviembre

Imagen de la avenida de Ponferrada donde se ubica el inmueble.

Sale a subasta una vivienda unifamiliar adosada en una de las principales entradas a Ponferrada. El inmueble se ubica en la avenida de Portugal, según se recoge en el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se trata de una subasta judicial en vía de apremio con una cantidad reclamada de 162.706,76 euros, cuya autoridad gestora es el Juzgado de Primera Instancia número 5 de la capital berciana.

El adosado, que se encuentra situado en el número 329 de la avenida de Portugal, cuenta con una superficie total construida de 255,39 metros cuadrados y está distribuido en planta semisótano, baja, primera y bajo cubierta. Dispone de cocina, salón-comedor, aseo, tres dormitorios, dos cuartos de baño, terraza, garaje y un jardín en la parte posterior de 28,27 metros cuadrados.

El valor de la subasta se ha establecido en 319.738,08 euros. No cuenta con puja mínima pero sí se establecen tramos entre pujas de 6.394,76 euros. El importe del depósito es de 15.986,90 euros.

La subasta finalizará el día 24 de noviembre a las 18:00 horas.

