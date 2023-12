El robo de datos de clientes, clave en la estafa de Herrero Brigantina

Para entender la presunta estafa piramidal de Herrero Brigantina es fundamental remontarse al año 2018, fecha en la que Juan González Herrero, máximo responsable de la firma de inversión con sede en Ponferrada, comenzó a fichar a agentes de otra correduría de seguros.

«Gente que no era trigo limpio», como relata a este medio una persona que prefiere mantenerse en el anonimato, pero que cuenta con documentación que está incluida en el procedimiento abierto ante la Audiencia Nacional por la denuncia de extrabajadores de Neonova Investors S.L, del grupo Herrero Brigantina, y que se encuentra en plena investigación.

En ese entonces, determinados agentes que estaban en Nationale-Nedernalanden (NN) abandonaron esta empresa para incorporarse a Herrero Brigantina, detectándose la caída de pólizas en una y su entrada en otra, lo que conllevó, según el denunciante, «el uso ilícito de datos personales robados de NN por antiguos agentes». Datos «especialmente protegidos» y que los estaban utilizando para hacer negocio luego con Herrero Brigantina,« una figura que está en el Código Penal».

Y es que, según el artículo 11.1 de la Ley 26/2006 y ahora el artículo 141.4 del RD-ley 3/2020, «los agentes de seguros no podrán promover el cambio de entidad aseguradora en todo o en parte de la cartera de los contratos de seguros por ellos distribuidos. Tampoco podrán realizar, sin consentimiento de la entidad aseguradora, actos de disposición sobre su posición mediadora en dicha cartera».

Sin denuncia a las autoridades competentes

«¿Por qué no lo denunció esta entidad aseguradora?», se pregunta esta persona que añade que NN fue informada y, de hecho, remitió comunicaciones oficiales a sus exagentes, pero no lo denunció ante las autoridades competentes, a pesar de que la normativa obliga a ello. «¿Por qué? Porque, entre más razones, no quería que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) revisara las ventas fraudulentas, con perjuicio conocido a los clientes, de estos agentes y tener que revertirlas e indemnizar a sus propios afectados».

Estos hechos también están denunciados ante la Agencia Española de Protección de Datos «por el encubrimiento del robo de datos personales» y otra anterior por la recogida de datos personales «con doloso ocultamiento de la verdadera finalidad». Denuncias que siguen en curso pero sobre las que no se ha solicitado información adicional al respecto.

Además, el denunciante, en conversaciones con esta periodista, asegura que se está preparando otra denuncia contra esta aseguradora por una serie de supuestos engaños masivos a los clientes «en relación al contrato de prestación de servicios telemáticos y los efectos que este engaño tiene sobre la proposición de ventas que no se corresponden con la realidad».

«Protegida» por la DGSFP

«La DGSFP tiene una denuncia mía y una solicitud de reunión presencial con sus Inspectores para ampliar los hechos denunciados. No obstante, la DGSFP ignora todas mis peticiones. Mi impresión es que esta entidad aseguradora estaba de alguna forma protegida por la DGSFP ya fuera intencionadamente o por falta de recursos e interés de sus Inspectores. Veremos si dentro de 3 años y medio sale la DGSFP con que las prácticas que se estaban haciendo no estaban amparadas por la normativa», asegura.

Con todo ello, considera que si Juan González Herrero es culpable de la presunta estafa «que lo pague, pero que la visión global es que algo que se detectó en su momento se podía haber parado y hay más responsables que lo podían haber evitado, sobre todo para aquellos pequeños inversores». También llama a luchar por el dinero estafado ya que «hay vías para reclamar al Estado, a Nationale-Nederlanden y a Herrero Brigantina y a otros responsables la devolución de lo que les defraudaron».