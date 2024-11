La reforma del Spotify Camp Nou del FC Barcelona tiene sello berciano

Carmen Ramos Ponferrada Domingo, 24 de noviembre 2024, 09:13 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La reforma del Spotify Camp Nou tiene sello del Bierzo. El campo del FC Barcelona afronta un extraordinario proceso de remodelación y modernización que lo convertirá en uno de los estadios más modernos de Europa. 900 millones de inversión en unas obras que se finalizarán en el año 2026 y que llevan la impronta berciana.

Los trabajadores de las empresas Emobi e Ibermón, ubicadas en el polígono industrial de La Llanada en Ponferrada y actualmente en concurso de acreedores, han realizado piezas para la reforma del estadio del conjunto azulgrana.

El negocio de ambas es la fabricación de fustes para torres eólicas pero por falta de carga de trabajo se incorporaron al sistema que seguía Inbersa, empresa a la que la adjudicataria turca Limak Constructions, dedicada a la obra pública en los países de Oriente Medio, le subcontrató parte de los trabajos redirigiendo buena parte de la actividad a las dos compañías bercianas.

«Inbersa lo que hacía era mandarnos las piezas a La Llanada y ese trabajo se hacía desde Ponferrada», explica una trabajadora de Emobi, Ana Ormazabal. Aparte de los soldadores, entre otros operarios implicados, ella también ha trabajado en las obras del Camp Nou. De hecho su puesto está ligado al departamento de Calidad de Emobi donde también se han realizado los dosieres de calidad de esas obras.

«Hicimos unos cajones grandes para las gradas y otros elementos, osea estábamos haciendo la obra, lo que estaba subcontratado a Limak lo estábamos haciendo nosotros, también los dosieres de calidad», explica.

Una situación que se mantuvo hasta que su entrada en concurso de acreedores les impidió cumplir con los plazos. «Nosotros hemos hecho las piezas hasta que como no podíamos cumplir con los plazos se nos ha retirado la obra», apunta. Una colaboración a la que se ha puesto punto y final con la liquidación de Inbersa. «Al liquidarse Inbersa ya no tenemos contrato con el que trabajar y no vamos a cobrar ni un duro», resalta Ormazabal.

Puente del Centenario de Sevilla

En las fábricas de Emobi e Ibermón en La Llanada también se han realizado trabajos para otras obras de infraestructura destacadas en España como es el caso del Puente del Centenario de Sevilla o el Museo de Bellas Artes de Bilbao. «Del Puente del Centenario de Sevilla también han salido desde El Bierzo los dossieres de calidad, no se han hecho en Madrid, al igual que también las piezas», remarca.

«Estábamos haciendo unas obras de una envergadura tremenda y nos vemos en esto», lamenta esta trabajadora de Emobi en referencia al proceso concursal en el que están inmersos, que les mantiene sin cobrar sus nóminas desde el mes de octubre u con un futuro laboral incierto. Tiene claro que este tipo de trabajos tenía que haber llegado directamente a la empresa y no como subcontrata.

«Eso que estaban haciendo en Madrid tenía que ser para El Bierzo directamente no como una subcontrata porque la ejecución de la obra la hicimos nosotros y los dossieres de calidad también solamente que teníamos un par de subcontratas por encima que cobran lo que nosotros no cobramos y son puestos de trabajo que hemos tenido que traer otras subcontratas que nos han impuesto que podía tener gente de aquí». Considera que de esta forma «se están perdiendo a lo mejor 50 o 60 puestos de trabajo que es mucho empleo teniendo en cuenta lo que estamos pasando aquí», subraya. «Es una marranada, para que gane dinero quién, nosotros no», concluye.