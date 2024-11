Sistemas Siderometalúrgicos garantiza la actividad de Emobi en Bembibre al menos tres años

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 19 de noviembre 2024, 10:30 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La empresa asturiana Sistemas Siderometalúrgicos 2020, SL, estrechamente vinculada al Bierzo con la sociedad Detrame, ubicada en Cubillos del Sil, y dedicada a la fabricación y montaje de estructuras metálicas, ha presentado propuesta vinculante de adquisición de la unidad productiva de Internacional Berciana de Montajes (Ibermon) y Emobi Industries en Bembibre, ambas en concurso de acreedores, por importe de 4,6 millones de euros.

La compañía se compromete a reiniciar la actividad productiva durante un mínimo de tres años, según se recoge en la propuesta presentada al Juzgado de Primera Instancia número 8 y de lo Mercantil de León, en un proceso concursal al que también concurre la oferta del grupo inversor integrado por las empresas Dalapa Investment y Travis Capital, ambas con sede en Madrid; e Investmen Proyects 2007 que se ubica en Valencia.

Sistemas Siderometalúrgicos 2020 desiste de presentar oferta por la unidad productiva de Emobi situada en el polígono industrial de La Llanada de Ponferrada y dedicada a la fabricación de palas eólicas. «Un proyecto fallido», a su juicio, para el que pide que se investiguen los «ingentes recursos» obtenidos de las administraciones públicas y entidades financieras que cifra en más de 40 millones de euros.

«Sería preciso y exigible que se investigará y exigiera responsabilidades por la exorbitante cantidad de fondos públicos dilapidados (directamente a través de aportaciones públicas) o de créditos bancarios avalados por entidades y/o instituciones públicas», apuntan.

Todo ello cuando «se ha estado manteniendo de forma artificial o artificiosa una plantilla sobredimensionada dedicada única y exclusivamente a la fabricación y montaje de estructuras metálicas, no se han realizado las inversiones prometidas y no se ha acometido ninguna obra hasta la fecha, no existe ningún contrato en cartera, ni tan siquiera consta acreditado que se haya ofertado por la ejecución de obra alguna», denuncian.

25 trabajadores y bolsa de empleo

En la oferta de adquisición de la unidad productiva de fabricación de estructuras metálicas de Emobi en Bembibre de Sistemas Siderometalúrgicos 2020 se incluye el compromiso de contratar un mínimo de 25 trabajadores de la plantilla actual, diez en un plazo no superior a tres meses y el resto no más allá de seis meses como plazo prudencial para revisión y puesta en marcha de las instalaciones.

Además, los operarios -actualmente 120 entre las dos plantas- se irían incorporando a medida que se les pudiera ofrecer una ocupación efectiva, una vez puestas al día las instalaciones y ajustada la carga de trabajo.

El número de 25 trabajadores es el mínimo que la compañía entiende como necesario a medio plazo para mantener las instalaciones, «sin descartar en ningún momento que la plantilla se incremente en atención a la disponibilidad de los trabajadores, adecuación de las instalaciones y obra contratada», recoge la oferta.

Para ello, Sistemas Siderometalúrgicos 2020 anuncia la creación de una bolsa de empleo con los trabajadores de las sociedades concursadas Emobi Industries e Ibermon, «cuyas candidaturas será estudiada con carácter preferente y prioritario».