El PSOE de Ponferrada denuncia el retraso en el pago de subvenciones Asegura que esta situación pone en peligro la estabilidad económica de estos colectivos

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:45

El Grupo Municipal Socialista de Ponferrada ha denunciado el retraso en el pago de las subvenciones destinadas a clubes deportivos y asociaciones vecinales del municipio por parte del Ayuntamiento.

Recuerdan que el Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2025–2027 fue aprobado el 16 de mayo de 2025 y a un mes escaso de finalizar el año acaban de iniciar los trámites para su concesión.

Los socialistas insisten en que a estas alturas los clubes y asociaciones deberían tener ya ingresadas las cuantías para poder cerrar el ejercicio con normalidad, lo que «pone en riesgo la estabilidad económica» de estos colectivos que realizan actividades «dinamizadoras y fundamentales para la vida social y deportiva del municipio» y que « ven como cada vez reciben el dinero que les corresponde más tarde».

«Estas subvenciones permiten a los clubes deportivos mantener su actividad, afrontar gastos federativos o de competición, pagar arbitrajes y sostener las escuelas base. En el caso de las asociaciones vecinales, estos fondos son indispensables para actividades comunitarias, mantenimiento y alquiler de locales, y para continuar con su labor cohesionadora en los barrios», explican el PSOE.

Censuran que la justificación repetida del equipo de gobierno para su «dejación de funciones» sea la falta de presupuestos, «una excusa que se cae por su propio peso si atendemos a la interminable lista de modificaciones presupuestarias que han llevado a cada pleno desde que los tienen prorrogados», dicen. Por eso piden al alcalde y a los concejales que aceleren el pago.