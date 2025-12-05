La Big Bad Burgos y a Dr Bogarde se suben al escenario del Bergidum Será un homenaje a artistas como Sammy Davis Jr, Dean Martin, Michael Bublé, Bing Crosby y Frank Sinatra

Imagen de la Big Band Burgos en uno de sus conciertos.

La Big Band Burgos, junto a la voz de Javier Arias, alias Dr Bogarde, la formación Jazz Strings 'El Camino' y el pianista leonés Mario Morla, se subirán al escenario del Teatro Bergidum de Ponferrada el próximo 12 de diciembre, a las 20.30 horas, en una actuación titulada 'For Once in my life' que pretende homenajear a grandes artistas como Sammy Davis Jr, Dean Martin, Michael Bublé, Bing Crosby y Frank Sinatra.

La Big Band Burgos es una agrupación jazzística de gran formato que viene a cubrir la carencia de este tipo de formaciones en la comunidad autónoma, promocionando la música jazz y sirviendo de plataforma de desarrollo a músicos consolidados y jóvenes valores.

Javier Arias lleva desde los 16 años vinculado a la música. Integrado en un equipo de selectos músicos locales con proyección nacional y también en solitario, ha grabado nueve discos de música tradicional americana de diferentes estilos, desde el jazz tradicional al swing o el gospell.

