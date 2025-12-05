Un barrio de Ponferrada protesta por la falta de luces: «Nosotros ponemos la vela y la Ampa el mechero» Los vecinos organizan un encendido simbólico ante la ausencia de decoración navideña

Álvaro Pérez La Placa Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:12 Comenta Compartir

Cuando se acerca la Navidad, algunos barrios de Ponferrada se llenan de luces, bolas gigantes y estrellas brillantes que iluminan plazas y calles. Sin embargo, en La Placa, un barrio activo y lleno de vida vecinal, la situación es muy distinta. Este año, la plaza central permanece «prácticamente a oscuras», con apenas «dos arcos de luces antiguas, medio fundidas», que apenas marcan la entrada y el corazón del barrio, según explica Pedro Ruíz, presidente de la Asociación de Vecinos 'El Carrascal'.

Frente a esta falta de atención municipal, los vecinos han decidido actuar. El próximo 19 de diciembre, alrededor de las 18:30, encenderán una única vela en un acto simbólico que busca visibilizar la falta de inversión y reivindicar el derecho a que su barrio también forme parte del espíritu navideño de la ciudad.

Pedro Ruiz lo explica de forma clara. «No nos han puesto nada, dos luces aquí y en la plaza ni una«. »Ni luces, ni tapar los baches, ni nada, cero», reivindica en nombre de su barrio. Las comparaciones con otras zonas de la ciudad son inevitables. «En Flores del Sil ponen bolas gigantes, en Cuatrovientos también, en el centro y para arriba bolas, estrellas… y aquí solo dos arcos viejos, que la mitad de las luces están fundidas y en la plaza nada», lamenta.

Un encendido reivindicativo

El acto del día 19 no será solo simbólico sino también comunitario. Una carpa servirá de punto de encuentro y se ofrecerá un pequeño pincho para los asistentes. «La vela la ponemos nosotros y el mechero lo pone la Ampa del colegio», explica Ruiz, con un toque de ironía que refleja la mezcla de indignación y humor de los vecinos ante el sentimiento de abandono.

Además, la asociación pedirá la colaboración del resto de vecinos para que facilite algún que otro adorno y poder aportar su toque navideños. «De hecho, hemos pedido colaboración a la gente para poner decorar un poco la plaza con lo que les sobre de otros años porque no nos han puesto nada».

El presidente asegura que invitarán a todas las asociaciones de vecinos y también a la propia federación que los aglutina. «Vamos a hacer el gran encendido de las luces, sí, sí, a ver quién viene, pero vamos a hacerlo», comenta con determinación. Para él, el gesto es más que una protesta por la falta de iluminación, es un recordatorio de que «La Placa también es Ponferrada».

No solo la Navidad trae problemas

La falta de luces no es el único problema. El barrio sufre desperfectos sin reparar, árboles retirados que no se han repuesto, baches que siguen abiertos y espacios públicos sin mantenimiento. «Han quitado tres árboles porque se han caído y no han puesto nada. Tenemos un bache a la entrada que sigue allí», explica Ruiz.

A pesar de estas dificultades, los vecinos mantienen la esperanza de que su mensaje llegue a la ciudad. La vela encendida el día 19 será un pequeño gesto cargado de significado: visibilizar un barrio que reclama inversión, atención y el derecho a un espacio en la Navidad de la ciudad.