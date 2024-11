El PSOE pide el cese de los concejales de CB «por el bien de la ciudad»

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 21 de noviembre 2024, 13:26 | Actualizado 14:28h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada pidió este jueves, 21 de noviembre, al alcalde, Marco Morala, que cese a los dos concejales de Coalición por el Bierzo (CB), Iván Alonso y David Pacios «por el bien de la ciudad», según indicó el portavoz del PSOE, Olegario Ramón.

Ramón señaló los últimos acontecimientos, a raíz del proyecto de semipeatonalización de la Avenida del Castillo, como la gota que colma el vaso para solicitar ese cese. Recordó que CB se presentó a las elecciones con un «proyecto estrella», que era el soterramiento de la avenida del Castillo, que sabía que no se podía hacer. «Sobre esa mentira construyó una opción de gobierno y el tiempo ha desvelado que era imposible y que incluso le daba tanta vergüenza que llegó a decir que nos lo habíamos inventado el PSOE», relató Ramón.

El PSOE afirmó que los bercianistas solo «marearon la perdiz» y después tuvieron que cambiar la estrategia para presentar otro proyecto, el de la semipeatonalización, para cubrir «su incumplimiento». «Un nuevo proyecto con el que se deriva el tráfico por el barrio de San Andrés, mintiendo sobre el numero de coches, y que generó incertidumbre, angustia, tensión en todo un barrio que de buenas a primeras se les dice que van a meter el tráfico de una arteria principal por unas calles estrechas que no están preparadas. Enfadan a la gente, la tratan mal, no los reciben, les da plantón, intenta dividirlos, ofrece caramelos a unos para enfrentarse a otros. No se pueden hacer peor las cosas», sentenció Ramón en declaraciones a Ical.

El socialista criticó duramente la última 'jugada' del equipo de gobierno, que explicó a través de una nota de prensa las fases de esa obra donde se desvela que, finalmente, no se desviará el tráfico por ese barrio. «¿Por qué no se lo explican desde el principio a los vecinos? ¿Por qué dicen que han cerrado las consultas con los vecinos? ¿Qué les han escuchado? Eso es falso. Les han faltado al respeto. Se han convertido en un peligro público para salvar su puesto, su sueldo, la publicidad que eso les puede dar, que es lo que realmente les mueve en política, no trabajar por la ciudadanía».

Por otro lado Ramón pidió a Alonso, concejal de Medio Rural, que explique qué ha pasado con el dinero que estaba presupuestado en 2023 para varias obras en pueblos y le acusa de atender solo aquellos gobernados por Coalición por el Bierzo y el PP. También reclamó al concejal de comercio, el bercianista David Pacios, que ofrezca detalles de lo que costó la Gala del Comercio o el certamen de Cofradías.

Por último censuró que se gaste dinero en retirar la estatua de los ciclistas de la entrada de la ciudad para colocar otra que cuesta 60.000 euros cuando hay tantas necesidades. «Ahora mismo la labor del equipo de gobierno, en general, es un desastre pero con Coalición por el Bierzo es perjudicial para la ciudad. Ha decepcionado a muchísimos que pensaban que eran una alternativa y que podía hacer cosas. Que los cese, nosotros ayudaremos al PP a sacar adelante aquello que sea bueno para la ciudad», concluyó.