Servicio de emergencias.

Fallece un motorista de 52 años en un accidente en Valdefrancos

El accidente tuvo lugar por causas que aún se están investigando

Ponferrada

Martes, 12 de agosto 2025, 10:07

Un trágico accidente se registró en la noche del lunes 11 de agosto en la localidad de Valdefrancos, en la entrada desde Ponferrada.

Un hombre de 52 años ha perdido la vida, según informaron los Servicios de Emergencias del 112 de Castilla y León, el siniestro ocurrió a las 22:22 horas de la noche. El accidente se produjo cuando la motocicleta sufrió un percance cuya causa aún se desconoce.

El conductor, un varón de 52 años de edad, perdió la vida en el acto como consecuencia del accidente.

