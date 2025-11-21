leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del Cecopi por la emergencia ante la emergencia por la potabilidad del agua.
Ponferrada

El PSOE denuncia la presencia de Eduardo Fernández en el Cecopi por la emergencia del agua

Pide explicaciones al equipo de gonbierno por la presencia del expolítico, miembro del PP en la reunión, cuando «es una persona ajena al Ayuntamiento»

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:38

Comenta

El PSOE de Ponferrada pidió hoy explicaciones sobre la presencia, la pasada semana, en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), con motivo de la falta de potabilidad de agua, del expolítico y miembro del PP Eduardo Fernández, quien es «una persona ajena al Ayuntamiento», señalan.

Según informa la agencia Ical, los socialistas consideran esto «un hecho grave, puesto que el Cecopi es un órgano regulado por el Plancal y por la normativa estatal de Protección Civil, cuya composición es estrictamente operativa y limitada a responsables públicos, cuerpos de seguridad, servicios de emergencias y entidades directamente relacionadas con la gestión de la emergencia», dicen.

«No se entiende que un equipo de gobierno que cuenta con cuatro personas de confianza en su estructura tenga que recurrir a una persona externa, sin contrato con el Ayuntamiento, sin vinculación administrativa y que, hasta donde se conoce, no es experta ni en emergencias ni en cuestiones relacionadas con el agua», añaden.

Por eso el PSOE cree que el gobierno municipal prioriza «las amistades a los protocolos» y lo considera «inexplicable e inaceptable», por lo que reclaman al alcalde, Marco Morala, explicaciones sobre este hecho.

