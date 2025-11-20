leonoticias - Noticias de León y provincia

Juzgados de Ponferrada. Carmen Ramos

La Fiscalía pide el ingreso psiquiátrico de un acusado de intento de homicidio en Ponferrada en 2023

Le propinó una paliza a otro hombre quien perdió la visión total de un ojo

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:30

La Fiscalía de León reclamó el ingreso en un psiquiátrico para un hombre de 34 años acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa tras propinar una paliza a otro varón durante un supuesto brote psicótico. El herido perdió un ojo y permaneció dos meses en el hospital a consecuencia de otras graves lesiones.

El suceso tuvo lugar en Ponferrada en diciembre de 2023 cuando, según el escrito de la Fiscalía, los dos hombres, que eran amigos, consumieron bebidas alcohólicas y estupefacientes. Ambos presentaban problemas mentales y días antes habían estado hablando de asuntos relacionados con la espiritualidad, se habían tatuado símbolos y portaban una piedra blanca y otra negra que representaban el ying y el yang.

Cuando regresaban a caso el acusado atacó a su compañero, al que propinó una paliza le sacó un ojo y lo arrastró. A consecuencia de ello, la víctima fue traslada al Hospital del Bierzo, donde ingresó en la UCI con traumatismo craneal, diversas contusiones o fracturas, entre otras lesiones, que le mantuvieron en el centro durante dos meses. Ha perdido la visión total de un ojo y prácticamente toda la del otro.

Por ello se pide el ingreso del agresor en un psiquiátrico, por un período de ocho años, al considerar que se debe tener en cuenta su estado mental. También se pide una indemnización de 325.000 euros para la víctima y el pago de 15.000 a Sacyl.

