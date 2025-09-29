leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la torre de la Basílica de la Encina vista desde el Castillo de los Templarios. César Sánchez
Ponferrada

El PSOE critica la inexistencia de planes para gestionar el mirador y el museo de La Encina

Los socialistas hablan de «improvisación y mala gestión» tras un gran desembolso de dinero público

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:35

El PSOE de Ponferrada critica que el equipo de gobierno del Ayuntamiento no tenga planes para la gestión del futuro mirador y museo de la Basílica de la Encina, donde se está invirtiendo medio millón de euros de fondos públicos «que han quitado de la partida destinada a la rehabilitación del casco antiguo», denuncia la concejala Silvia Blanco.

La socialista desvela que preguntaron en la comisión informativa sobre los planes para la gestión de esos espacios ya que por ahora no existe un convenio de gestión sobre quién se encargará de explotar y administrar esas instalaciones, ni cómo se organizará la recaudación de las entradas. La respuesta municipal fue que pronto habrá una reunión con el Obispado de Astorga, propietario de la basílica, para hablar de ello.

Para el PSOE esa respuesta es una excusa ya que actualmente la diócesis no cuenta con obispo. «Después de gastar dinero público en un bien que no es de titularidad municipal, ahora se acuerdan de llamar a la puerta del propietario para ver si les permite ponerlo a disposición de la ciudadanía. Eso no es planificación, es solo improvisación», señala Blanco.

Noticias relacionadas

Dos camioneros resultan heridos en un accidente en la A-6 en Folgoso

Dos camioneros resultan heridos en un accidente en la A-6 en Folgoso

Dos mujeres heridas en el vuelco de una furgoneta en Ponferrada

Dos mujeres heridas en el vuelco de una furgoneta en Ponferrada

El primer hospitalero del albergue de Ponferrada que se levantó con una promesa: «He sido tan feliz allí...»

El primer hospitalero del albergue de Ponferrada que se levantó con una promesa: «He sido tan feliz allí...»

«Se va a invertir una cantidad muy importante de recursos sin tener resuelto lo fundamental: quién va a gestionar el equipamiento, qué papel va a tener el Ayuntamiento y qué contraprestaciones tendrá y quién gestionará la recaudación de las entradas. A día de hoy, todo eso sigue siendo una incógnita», añade.

Por eso los socialistas hablan de falta de previsión en la forma de gobernar de PP y Coalición por el Bierzo, a quienes acusan de hacer una gestión del Plan de Turismo Sostenible que es una «chapuza». «Están malgastando una inversión que era fundamental para Ponferrada y esto es el ejemplo. Primero cambian una actuación necesaria como la rehabilitación del casco antiguo por estas dos obras y comprometen recursos económicos considerables y finalmente, cuando todo está en marcha, se preocupan de negociar con los propietarios. Es justo lo contrario de lo que debería hacerse. Lo lógico hubiera sido garantizar desde el principio un convenio de gestión estable, transparente y beneficioso para Ponferrada, y sobre esa base continuar con el proyecto», finalizan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Cultural conquista el José Zorrilla por primera vez en su historia
  2. 2 Alumnos de autoescuelas en León denuncian «suspensos masivos» por un stop oculto en Villaquilambre
  3. 3 Estas son las 550 rutas gratuitas desde octubre con la tarjeta buscyl
  4. 4 Un turismo atropella a una mujer en pleno barrio de El Ejido en León
  5. 5 León vibra con San Froilán: calles abarrotadas, sol inesperado y tradición por todo lo alto
  6. 6 El pueblo medieval más bonito de España está en la provincia de León
  7. 7 Y León plantó la bandera en Castilla en alto riesgo... para los corazones
  8. 8 El Ayuntamiento de León busca «recursos legales» para una solución «definitiva» al problema de Bodegas Armando
  9. 9 Se desata un nuevo fuego en un pueblo de León con más de 25 medios activos
  10. 10 Una avería inunda el centro de salud de La Palomera y obliga a derivar consultas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias El PSOE critica la inexistencia de planes para gestionar el mirador y el museo de La Encina

El PSOE critica la inexistencia de planes para gestionar el mirador y el museo de La Encina