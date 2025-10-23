Un incendio de grandes dimensiones en Dehesas moviliza a los bomberos de Ponferrada Las fuertas rachas de viento provocan la caída de un tejadillo portatil en La Rosaleda y dañan un vehículo

Camión de los bomberos de Ponferrada en una imagen de archivo.

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 23 de octubre 2025, 10:59

Un incendio en un apilamiento de leña en Dehesas moviliza a los bomberos de Ponferrada.

Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) tuvieron que intervenir en un fuego de grandes dimensiones que se declaró sobre las 00:30 horas de este jueves 23 de octubre en la pedanía ponferradina.

Los bomberos se tuvieron que entrenar a fondo durante toda la noche para conseguir sofocar las llamas. Las labores de extinción se prolongaron durante más de siete horas y se dieron por finalizadas a las 7:30 horas.

Daños por el viento

Por otro lado, los miembros del SPEIS del parque de la capital berciana tuvieron que intevenir en las últimas horas en la retirada de una chapa de un tejadillo portatil en un patio de la calle Miguel Roca, situada en el barrio de La Rosaleda, que se desprendió y provocó daños en la ventanilla de un vehículo.

