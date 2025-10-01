leonoticias - Noticias de León y provincia

La concejala de Fomento, Lidia Coca, (I) en la calle Badajoz donde se ejecutarán las obras.

Ponferrada destina 74.000 euros a las obras de urbanización de la calle Badajoz

La empresa adjudicataria es Cymotsa y la intervención completará la mejora de ese entorno de Flores del Sil

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:24

El Ayuntamiento de Ponferrada ha adjudicado a la empresa Cymotsa la segunda fase de las obras de la calle Badajoz, en el barrio de Flores del Sil, por un importe de 74.000 euros.

La intervención afectará al cruce con la calle San Antonio, dando continuidad a las obras iniciadas en 2024 y «ampliando el tramo de plazas de aparcamiento en batería, construyendo nuevas aceras e instalando en ellas alcorques con malla anti-raíces para los árboles que formarán parte del equipamiento de este tramo«, explica la concejala de Fomento, Lidia Coca.

«Por fin se harán estas obras tan necesarias y demandadas en el barrio de Flores del Sil», indicó. Las obras comenzarán en los próximos días y el plazo de ejecución es de dos meses.

