Ponferrada consigue 6,8 millones de fondos europeos para «hacer crecer la ciudad de forma equilibrada» PP y CB se congratulan de la inclusión de la capital berciana en el paquete de ayudas Feder para desarrollo urbano sostenible

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha expresado su satisfacción por la concesión de ayudas por importe de 6,8 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para una inversión total de 11,4 millones de euros en los próximos años en el proyecto 'Ponferrada Inspira'.

La resolución provisional, firmada por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, confirma la calificación de 'Seleccionado'para el proyecto de la capital del Bierzo, dentro del paquete de la senda financiera Feder para su Plan de Actuación Integrado de Entidad Local (Plan EDIL), en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible (DUS).

El primer edil ponferradino considera que la concesión de esta ayuda de 6,8 millones de fondos europeo «es una prueba de que nuestro proyecto no solamente era bueno, sino que sitúa a Ponferrada en la vanguardia del desarrollo urbano sostenible». Por ello felició el trabajo «concienzudo» de la teniente de alcalde, Lidia Coca, y del técnico municipal José María Beltrán en la preparación de la solicitud que ha merecido la concesión de la ayuda.

La petición de Ponferrada ha superado el proceso de valoración de una convocatoria que recibió 379 solicitudes a nivel nacional. «Esta ayuda financiera va a permitir desarrollar importantes acciones de las que próximamente daremos cuenta detalladamente, pero que responden al objetivo de hacer crecer Ponferrada de forma equilibrada en distintos tipos de infraestructuras y en diferentes barrios», declaró Lidia Coca.

«Un revulsivo para Ponferrada»

El portavoz municipal de Coalición por El Bierzo (CB), Iván Alonso, socio de gobierno con el PP en la ciudad, destacó el «gran trabajo del equipo de gobierno» y se mostró muy satisfecho por el «proyecto ambicioso» con el que el Ayuntamiento concurría a esta línea de ayudas de Europa.

Un plan que incluye actuaciones en el Castillo, patrimonio y eficiencia energética y servirán, además, para cubrir el canal de Cornatel y las cubiertas de gran parte de los edificios y pabellones de la ciudad. Actuaciones todas ellas que entiende que «van a suponer un revulsivo para Ponferrada».