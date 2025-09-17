Ponferrada conmemora los 25 años del Albergue Municipal San Nicolás de Flüe La Asociación de Amigos del Camino de Santiago del Bierzo programa conferencias sobre hospitalidad, una mesa redonda y una misa en la que se reconocerá a los hospitaleros voluntarios

El Albergue Municipal San Nicolás de Flüe de Ponferrada conmemorará el próximo fin de semana, concretamente del 25 al 28 de septiembre, sus veinticinco años de historia con un conjunto de actos que unen la reflexión histórica, el diálogo entre asociaciones jacobeas y la memoria agradecida hacia quienes han sostenido durante este cuarto de siglo la vida de las instalaciones.

Aunque la programación del aniversario se prolongará en los próximos meses con rutas de conocimiento del Camino de Santiago por Ponferrada y con excursiones por etapas, los actos que se celebrarán la próxima semana se enmarcan en torno al día de San Nicolás de Flüe, patrón de Suiza y patrono del albergue debido a su mezenazgo, y constituyen el núcleo más institucional y solemne de la efeméride.

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago del Bierzo y el propio albergue quisieron subrayar este miércoles «la importancia de la hospitalidad jacobea como patrimonio vivo y universal» e invitaron a los ponferradinos a «descubrir y sentirse parte de un albergue que es suyo», ya que «lleva un cuarto de siglo proyectando la imagen de Ponferrada hacia los peregrinos del mundo entero».

La programación comenzará el próximo jueves, 25 de septiembre, en el Museo de la Radio, donde la catedrática de Historia Medieval de la Universidad de León, Goyita Cavero, ofrecerá una conferencia sobre la hospitalidad jacobea medieval en El Bierzo. El viernes, día 26, en la Ermita del Carmen junto al propio albergue, intervendrá el historiador Vicente Fernández, profesor y miembro del Instituto de Estudios Bercianos, que abordará la presencia del Camino de Santiago en Ponferrada. El sábado 27, también en el Museo de la Radio, tendrá lugar una mesa redonda con representantes de las asociaciones del Camino de Santiago de la provincia de León, como son Sahagún, Mansilla de las Mulas, Astorga y comarca y El Bierzo.

Benefactores y hospitaleros

Finalmente, el domingo, 28 de septiembre, fecha central de la celebración, la Ermita del Carmen acogerá una misa en honor a San Nicolás de Flüe. En el transcurso de la ceremonia se rendirá homenaje a los benefactores del albergue, José y Úrsula, y se reconocerá de manera especial a Hosvol, los hospitaleros voluntarios que durante estos 25 años han hecho posible que miles de peregrinos de todo el mundo encontraran en Ponferrada un lugar de acogida y humanidad.

El aniversario cuenta con la organización de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago del Bierzo y del Albergue Municipal San Nicolás de Flüe y con la colaboración del Instituto de Estudios Bercianos, el Ayuntamiento de Ponferrada y el Xacobeo de la Xunta de Galicia.