De Perú al Bierzo para salvar la tienda de Tremor: «No se vende la vida en el pueblo» Jeny Quispe lleva poco más de un mes al frente de un negocio que estaba condenado a desaparecer gracias al programa Repuebla de la Diputación

Miércoles, 17 de septiembre 2025

Jeny Quispe despacha del otro lado del mostrador a sus clientes, desde congelados a productos lácteos pasando por carnes y pollo. «Está muy surtida», señala. Una tarea de la que esta mujer natural de Perú se ha hecho cargo hace poco más de un mes cuando llegó con su familia desde Santiago de Compostela a Tremor de Arriba para asentarse en la localidad berciana y conseguir mantener abierta la única tienda que se mantenía abierta en el pueblo.

El establecimiento conserva de momento el nombre de su anterior propietaria pero el sueño de Jeny es bautizar el autoservicio con el nombre de su hija Estrella, algo que «aún no me ha dado tiempo», apunta. Pertenecía a Suso y Alicia. Dedicados durante 30 años al negocio decidieron traspasarlo una vez llegado el momento de su jubilación lo que dejaba en el aire su continuidad si alguien no se hacía cargo. Entonces apareció Jeny con su familia y se decidió a salvar la única tienda del pueblo.

Un giro de 180 grados en sus vidas que se fraguó este verano. Fue a raíz de una prima que tiene en el pueblo. «Ella nos habló del tema del traspaso de la tienda», explica Jeny, lo que les animó a «venir a conversar con los dueños y aceptamos la oferta», todo ello porque «estaba muy interesada porque necesita trabajar».

Los técnicos del programa Repuebla de la Diputación de León le ayudaron con las demás gestiones «en cuanto a la vivienda y el cole» y a día de hoy le ayudan en cada paso que va dando al convertirse en trabajadora por cuenta propia «porque no tenía ni idea de cómo gestionar todo esto».

«Se nos presentó Tremor y no lo pensamos»

Ella y su familia, su marido Iván Tupac Yupanqui y sus hijos Eduardo (10 años) y Estrella (17 años), vivían en Santiago de Compostela donde llegaron desde Perú hace seis años poco antes de la pandemia. Jeny trabajaba «en limpiezas y en lo que podía conseguir». Hizo un curso en la Cruz Roja sobre productos frescos y prácticas en la carnicería de El Corte Inglés. «Ahí yo más o menos tenía fijado el buscar una plaza en un supermercado o en algo de logística porque me gustaba mucho».

La necesidad de cambiarse de piso y el elevado precio del alquiler de la vivienda les ponía las cosas difíciles para continuar en Galicia. «Teníamos que dejar el piso en el que estábamos de alquiler porque lo querían los dueños y estuve buscando y la verdad que en Santiago estaba muy caro». Valoraron en ese momento «la posibilidad de salir a las afueras y se nos presentó Tremor y no lo pensamos».

Jeny Quispe junto a su marido y sus hijos, en la tienda y atendiendo a un cliente.

Llegaron en verano y Jeny tomó las riendas de la tienda el día 4 de agosto. Poco más de un mes después se muestra contenta con la decisión y también con la acogida que le han brindado los vecinos. «La gente aquí es muy agradable, han sido muy atentos con nosotros, nos han acogido muy bien», destaca. También el Ayuntamiento y la Diputación. «Nos han estado atendiendo, ayudando y cuidando en lo que necesitábamos». «No tenía ni idea de trabajar como autónoma y había mucho que procesar y que aprender en el camino», remarca.

El mes de agosto, el primero al frente de la única tienda de Tremor de Arriba, ha sido «un poco duro, porque era verano y al pueblo llega mucha gente de fuera y estuvimos con mucho, mucho trabajo». No obstante Jeny encontró en su hija, que estaba de vacaciones de sus estudios, un buen apoyo. «Ha pasado un mes y ahora estoy más tranquila porque la afluencia de público ya bajó un poco y ya conozco un poco más el tema de los productos, estoy un poco menos nerviosa, les conozco a ellos, entonces estoy más asentada, más tranquila».

«Un cambio total»

Para Jeny y su familia asentarse en Tremor de Arriba, donde está escolarizado también su hijo Alejandro «fue un cambio total porque Santiago es más grande», pero asegura que en El Bierzo se encuentra muy bien y valora especialmente la tranquilidad que le ofrece vivir en un pueblo. «La tranquilidad de aquí es muy acogedora y mi hijo está muy, muy contento aquí porque tiene una libertad que en Santiago no tenía».

Desembarcar en un nuevo pueblo y en un nuevo trabajo ha sido para ella un peso importante al que se está adaptando, A pesar de los nervios del comienz. «Aquí en los alrededores no hay tiendas y viven muchas personas mayores que necesitan que les ayuden o que les lleven la compra y había errores y cosas que teníamos que ir conociendo, entonces la verdad es que sí que era un gran peso pero poco a poco he ido adaptándome a sus productos, a su forma de vivir y todo y ahora ya estoy mucho más tranquila».

Jeny valora la gran labor que realiza el programa Repuebla de la Diputación que le ha facilitado las cosas a la hora de asentarse en El Bierzo. «Es una gran cosa», subraya, aunque lamenta que a veces «hay muy poca información, porque en ocasiones lo único que te encuentras es lo que sale en Facebook y no sabes si es algo verdadero o no».

«Libertad y tranquilidad»

También destaca todo lo que le ha aportado aporta a nivel personal la vida en Tremor de Arriba, sobre todo libertad y tranquilidad. «La gente si supiera lo bonito que es vivir en un pueblo, que lo único que necesitamos es un coche, estarían contentos, porque es una tranquilidad, los chicos crecen bien, se cubren todas las necesidades, pensamos que en el pueblo va a haber carencias y no es así».

«No se vende la vida en el pueblo», apunta Jeny, convencida de que es una gran opción que abre nuevas oportunidades. «A veces cuando no hay donde quedar, vivir en un pueblo, en la tranquilidad, no tienes donde vivir o no te alquila nadie, ya parece que se trunca todo y no es así».

Por eso ella vive este momento dulce y repetiría sin dudarlo. «Tengo amigas con las que conversamos y sí que lo recomiendo porque es una vida muy tranquila para los niños, muy buena, y ahora con el coste de vida que está muy alto, el pueblo está muy bien porque es más económico todo».