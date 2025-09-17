Los vecinos de Las Médulas exigen voz en el plan de recuperación tras los incendios Denuncian que la Junta de Castilla y León toma decisiones «desde los despachos» y reclama participación activa en la reconstrucción de este enclave Patrimonio de la Humanidad

Imagen de los daños causados por el fuego en las inmediaciones de la carretera de acceso a Las Médulas y a Orellán.

Álvaro Pérez Ponferrada Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:36

Los vecinos de Las Médulas, paraje declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, han manifestado su profunda preocupación por la manera en que se está desarrollando el plan de recuperación tras los recientes incendios que han afectado a este enclave único.

La comunidad local recuerda que, desde hace generaciones, ha sido la verdadera custodio de este territorio. «Conocemos cada rincón, cada senda y cada árbol. Hemos estado aquí siempre: antes, durante y después del incendio, cuidando el territorio cuando nadie más lo hacía», subrayan.

Los habitantes denuncian que las decisiones se están tomando «desde los despachos, sin contar con quienes verdaderamente viven y trabajan en este territorio». Según explican, se organizan visitas, estudios y planes con técnicos y representantes institucionales, mientras la población local «permanece al margen, sin información, sin voz y sin participación».

Consideran inaceptable que no se consulte ni se escuche a quienes poseen «el conocimiento más directo y profundo del terreno». A su juicio, esta exclusión no solo supone «una falta de respeto hacia la población local», sino también la pérdida de una oportunidad clave para lograr una recuperación más eficaz, sostenible y arraigada en la realidad del lugar.

Los vecinos reclaman a la Junta de Castilla y León que se les permita una participación activa en el diseño y ejecución del plan de recuperación, que se convoquen reuniones informativas abiertas y periódicas en las que puedan expresar sus propuestas y que se reconozca públicamente el papel esencial que han desempeñado históricamente en la protección y el cuidado de Las Médulas.

«Las Médulas no son solo un paisaje natural o un recurso turístico; son un lugar vivo, habitado, con memoria y con futuro. Y ese futuro debe construirse con nosotros, no a nuestras espaldas», concluyen.