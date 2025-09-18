leonoticias - Noticias de León y provincia

Mercado de Ponferrada.

Ponferrada celebra su Mercado de Verano

Contará con cerca de 30 puestos que ofrecerán productos artesanos y de la huerta berciana

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:57

El Ayuntamiento de Ponferrada celebrará mañana, viernes 19 de septiembre, y pasado, sábado día 20, una nueva edición de los Mercados de Temporada, en esta ocasión el Mercado de Verano, originalmente previsto para el mes de agosto, pero que tuvo que ser pospuesto debido a los incendios forestales que afectaron a la zona.

La cita se llevará a cabo en la avenida Pérez Colino el viernes de 17.30 a 21.30 horas y el sábado de 10 a 14.30 horas y de 17.30 a 21.30 horas. Los asistentes podrán recorrer cerca de 30 puestos que ofrecerán productos artesanos y de la huerta berciana y disfrutar de los sellos de calidad que distinguen los productos de El Bierzo.

Además, durante ambas jornadas, están programadas varias actuaciones musicales. Así, el viernes, a las 21 horas, el grupo Astral Riders ofrecerá un concierto en directo, mientras que el sábado, a las 11 horas, un grupo de gaiteros animará la mañana y por la noche, a las 21 horas, será el turno del grupo Capitán Moscú.

