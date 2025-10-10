leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de una mujer campesina. Ceres

Ponferrada celebra el Día Internacional de las Mujeres en el Medio Rural

A lo largo del mes de octubre se desarrollará el curso 'Bercianas emprendedoras' en el Centro Cívico de Flores del Sil

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:02

La Concejalía de Bienestar Social y Familia del Ayuntamiento de Ponferrada pone en marcha una serie de actividades para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres en el Medio Rural, que tiene lugar el próximo 15 de octubre.

El objetivo es valorar y visibilizar la trayectoria de las mujeres que sostienen la vida social, cultural y económica del Bierzo y para ello se han realizado entrevistas a mujeres de las pedanías de Toral de Merayo y San Andrés de Montejos, cuyas historias y testimonios se recogerán en una revista que pretende reflejar la diversidad de experiencias, retos y aportaciones de las mujeres rurales bercianas.

La presentación de esta revista se organiza en dos jornadas abiertas al público. La primera el 14 de octubre, a las 18 horas, en el bar de la plaza de Toral de Merayo y el 15 de octubre, a la misma hora, en la Casa del Pueblo de San Andrés de Montejos.

Además, en el Centro Cívico de Flores del Sil se imparte a lo largo de este mes de octubre el curso 'Bercianas emprendedoras' en colaboración con la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMMER, los martes y jueves de 17 a 18.30 horas.

«Dar voz»

«Nuestro equipo de Gobierno está comprometido con impulsar la igualdad de oportunidades y el desarrollo de nuestro medio rural, y nada mejor que fomentar la formación, la participación y el emprendimiento femenino para ello», explica la concejala del área, Alexandra Rivas.

Rivas destaca la colaboración con Afammer, «una entidad comprometida con la promoción y defensa de los derechos de las mujeres rurales, que nos ayuda a dar voz a las mujeres que trabajan, innovan y mantienen vivo el espíritu de nuestras pedanías».

