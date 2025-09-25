Herida una motorista en una colisión en la carretera del pantano en Ponferrada Una llamada al Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León alertó del siniestro

Ambulancia del Servicio de Emergencias 112, en una imagen de archivo.

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:38

Una motorista de 41 años ha resultado herida este jueves, 25 de septiembre, en una colisión con un turismo en la carretera del pantano en Ponferrada.

Una llamada al Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León a las 12:38 horas informa de una colisión entre un turismo y una moto en la carretera del pantano, la localidad ponferradina de Bárcena del Río, donde, en principio no había personas heridas.

Emergencias dio aviso a Tráfico de León que al llegar solicitó asistencia para la motorista que resultó herida leve. También pasó el aviso a Emergencias Sanitarias -Sacyl.